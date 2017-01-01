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YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
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Kütahya'da 3 bin fidan toprakla buluştu

10 Nisan 2017 Pazartesi, 11:55
Kütahya'da 3 bin fidan toprakla buluştu
Kütahya'da 3 bin fidan toprakla buluştu

(Fotoğraflı)

Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ile Kütahya İl Müftülüğü işbirliğinde, Samanpazarı esnafları öncülüğünde 3 bin adet fidan toprakla buluştu.
2. OSB'de gerçekleştirilen fidan dikim törenine Kütahya Valisi Ahmet H. Nayir, Kütahya Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım, Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, Samanpazarı esnafı ile aileleri, çocuklar ve çok sayıda davetli katıldı.
Törende konuşan Kütahya Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım, 2. OSB bölgesinde yaklaşık 155 bin adet fidanın büyük bir kısmını toprakla buluşturulduğunu, bu etkinlikle birlikte 3 bin fidan dikimi daha gerçekleştirileceğini söyledi.
İslam medeniyetinde ağaç dikmenin yeri ve önemine dikkat çeken İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, "Bizim medeniyetimiz ağaca, fidana sıradan bir eşya gözüyle bakmaz. Bizim medeniyetimizde ağaç ve fidan bir canlıdır, Allah'ın varlığının delillerinden bir ayettir. 'Yaş kesen baş keser' diyen bir medeniyete sahibiz. 'Kıyametin kopacağını bilsen elinde fidan varsa onu dik' diyen bir medeniyetin mensuplarıyız. Rahmet elçisi efendimiz Hz. Muhammed'in dünyaya teşrif ettikleri aydayız. İstedik ki Peygamber efendimizin sadaka diye tabir ettiği bu iyiliği, bu güzelliği çocuklarımızla, vatandaşlarımızla birlikte gerçekleştirelim" dedi.
Kütahyalının yaşlısıyla genciyle toprağına sahip çıktığını belirten Vali Ahmet H. Nayir, "Günümüzü değil, geleceğimizi düşündüğümüzün bir işareti olarak fidanlar dikeceğiz. Gelecekte bize hizmet edecek, oksijenimizi sağlayacak, toprağımızı muhafaza edecek olan bir iyiliği beraber yapacağız. Toplum içerisindeki yardımlaşma ve dayanışma çok önemli. Bu yardımlaşma ve dayanışmayı sağlayan iki hususu da burada bir araya getirmiş oluyoruz. Bir tarafta bizim inancımızı, kültürümüzün özünü, din dünyamızı temsil eden müftülüğümüz, diğer taraftan toplumsal dengeleri muhafazada çimento görevi gören esnafımız. İkisi bir araya gelip Orman Teşkilatımızın öncülüğünde güzel bir işi hayata birlikte geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Aynı zamanda yaşlısından gencine, erkeğinden kadınına herkesle beraberce toprağımıza, geleceğimize, vatanımıza sahip çıktığımızın bir göstergesi olarak mührümüzü toprağa koyacağız, bizim de dikili birer fidanımız olacak" diye konuştu.
Konuşmaların ardından vatandaşlara fidan dikim tekniği hakkında bilgiler verildi. (EFE)

10.04.2017 12:03:00 TSI
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