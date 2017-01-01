Ağrı'da Voleybol şampiyonu Milli Eğitim Müdürlüğü oldu
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Ahmet Genç
AĞRI (İHA) - Ağrı'da düzenlenen kurumlar arası Voleybol turnuvası sona erdi. Milli Eğitim Müdürlüğü kadın ve erkek dallarında şampiyon oldu.
Ağrı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 2017 yılı faaliyet programı kapsamında 15 Nisan spor salonunda düzenlenen Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası sona erdi. Kadın ve erkek olmak üzere her iki dalda yapılan Voleybol Turnuvasında Ağrı Milli Eğitim Müdürlüğü şampiyon oldu. Kamu kurum ve kuruluşları personellerinin daha sağlıklı yaşamaları, iş verimliliğinin artırılması kurumlar arası sosyal ilişkilerin daha sıkı hale getirilmesi ve spor bilincinin tüm yaş gruplarına aktarılabilmesi amacıyla düzenlenen Kurumlar Arası voleybol müsabakalarında, 14 kurumdan yaklaşık 150 sporcu katıldı. Turnuvada şampiyon Milli Eğitim Müdürlüğü sporcularına madalya ve kupalarını Spor Şube Müdürü Cemil Budak ve Hamur Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Yusuf Öner takdim etti.
(AG-AT-Y)
10.04.2017 12:02:45 TSI
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