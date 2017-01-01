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Kırsal mahalledeki hanımlara kültür gezisi



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Şehzadeler Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin (ŞEKAME) kadınlara yönelik olarak başlattığı Kültür Gezileri devam ediyor. Geçtiğimiz gün Hacıhaliller ve Hamzabeyli Mahallelerinden gelen 70 kadın Şehzadelerin tarihi yerlerini ilk defa gezme fırsatını bulurken proje kapsamında bugüne kadar yaklaşık bin kadının kültür turlarına katıldığı öğrenildi.

Şehzadeler Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin geçtiğimiz yıl Şehzadeler'in kırsal mahallelerinde yaşayan kadınlar için başlattığı kültür gezileri projesi devam ediyor. Proje kapsamında bugüne kadar yaklaşık bin kadının Şehzadeler'deki tarihi yerleri görmesini sağlayan ŞEKAME geçtiğimiz gün Hacıhaliller ve Hamzabeyli mahallelerinden 75 kadını mahallelerinden alarak bir gün boyunca kültür gezisi yaptırdı. Tarihi Bedesten Nikah Salonunda başlayan kültür gezileri programı boyunca Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Seher Taydaş ve yönetimi de kadınlara eşlik etti. Manisa'nın en önemli tarihi değerlerinden olan Muradiye Camisi, Sultan Camisi ve Manisa Mevlevihanesi gibi tarihi mekanları gezen kadınlar, Manisa'daki tarihi yapıları ilk defa görmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, düzenlenen geziler nedeni ile Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'e teşekkür etti. Gün boyu süren gezilere katılan kadınlara Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından hazırlanan hediyeler takdim edildi.

(SC-Y)



10.04.2017 12:03:27 TSI

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