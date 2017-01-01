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Selendi Kent Meydanında sona gelindi



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MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Selendi ilçesinde yapımı devam eden Selendi Kent Meydanı projesinde artık sona gelindi. Çalışmaların büyük bölümünün bittiğini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Söz verdiğimiz gibi Selendi ilçemizi modern bir kent haline getirmek için hizmetlerimiz devam ediyor. Kent Meydanı tamamlandığında ilçenin çehresi değişecek" diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Selendi ilçesine prestij sağlayacak olan ve yapım çalışmaları devam eden Kent Meydanı'nda sona gelindi. Selendi'yi adeta yıldız gibi parlatacak olan proje ile ilgili Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu bilgiler vererek, "11 bin 500 metrekarede can bulacak olan projemizin yapım çalışmalarında son aşamalara geldik. Peyzaj ve teknik donanım da tamamlandığında hizmete açılacak. Proje ile Selendili vatandaşlar muazzam bir sosyal alana kavuşacak" şeklinde konuştu.

"Selendi Kent Meydanında yaşam alanları, rekreasyon alanlarını bağlayan köprüler, istinat duvarları arasında yürüyüş yolları ve seyir terasları yer alacak." diyen Gençoğlu, "Dekoratif oturma birimleri, tören alanı, sergi alanı, dinlenme alanı ve doğal taş kaplama yüzeyleri de bulunacak. Bunun yanı sıra yaklaşık 2 bin metrekarelik alana yayılan yapay şelalesiyle de Selendi halkının hoşça vakit geçireceği muazzam bir sosyal alan olacak. Artık çalışmalarda son aşamalara gelindi. Yakın bir zamanda Selendi modern bir meydana kavuşacak" dedi.

Manisa'da modernleşme adına hizmetler ürettiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Büyükşehir Belediyesi olarak Selendi ilçemizin modernleşmesi adına projeler üretiyoruz. Selendi Kent Meydanı projemiz ilçemize gerçekten büyük değer katacak. İlçe halkımıza güzel bir meydan armağan edeceğiz. Hizmetlerimiz Manisa'nın en doğusundan başlayacak demiştik. Hamdolsun sözümüzü tuttuk. Selendi artık yıldız gibi parlayacak. Kent Meydanı projemizde artık son aşamalara gelindi. Bittiğinde çok güzel olacak" diye konuştu.

(SC-Y)



10.04.2017 12:03:39 TSI

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