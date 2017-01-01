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Ceyhan'a PTT Mobil Şube



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Adana'nın Ceyhan ilçesinde oluşturulan PTT Mobil Şube, yeni şubeler hizmete girene kadar ihtiyaç duyulan lokasyonlarda gezici olarak hizmet verecek.

Vali Mahmut Demirtaş'ın sıkça gerçekleştirdiği mahalle muhtarları ve vatandaş buluşmalarında dile getirilen eksikliklerin giderilmesi noktasında, PTT Genel Müdürlüğü nezdinde gerçekleştirilen girişimler sonucunda Ceyhan PTT Merkezi hizmet alanındaki Gazi Osman Paşa Mahallesinde oluşturulan Mobil İşlem Aracı (PTT Mobil Şube) hizmete girdi.

Vali Demirtaş yaptığı açıklamada, mahalle toplantılarında vatandaşların dile getirdiği eksikliklerden birinin giderildiğini söyledi.

Demirtaş, "Mobil araç, Ceyhan PTT Merkezi hizmet alanındaki Gazi Osmanpaşa Mahallesi ve çevresinde gezici olarak hizmet vermeye başladı. PTT Mobil Şubesi, Gazi Osman Paşa Mahallesi şubesindeki tadilatın biteceği ve yeni açılacak PTT Şubeleri hizmete başlayana kadar vatandaşların ihtiyaç duyduğu lokasyonlarda vatandaşlarımıza hizmet verecek. İlçe gezilerimizde dile getirilen eksikliklerin giderilmesi konusundaki koordineli çalışmalarımız kararlılıkla sürüyor. Ceyhan'daki PTT Mobil Şube örneğinde görüldüğü üzere vatandaşlarımızın talep ve beklentilerinin yerine getirilmesinde desteğini esirgemeyen Avrupa Birliği Bakanımız Sayın Ömer Çelik'e, milletvekillerimize, destek veren tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın yetkililerine teşekkür ediyorum" dedi.

(ELF-Y)



10.04.2017 12:04:11 TSI

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