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Karamanlı antrenör ve sporcuya milli davet



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KARAMAN (İHA) - Karaman Gençlik ve Spor Kulübü Oturarak Voleybol Takımı antrenörü Aziz Hopyar ve sporcu Salim İmren, Oturarak Voleybol Milli Takım kampına davet edildi.

2017 yılının ilk kampı olan ve Ovacık Kamp Eğitim Merkezi'nde başlayan Bedensel Engelliler Oturarak Voleybol Milli takım kampına Karaman'dan Gençlik ve Spor Kulübü Oturarak Voleybol takımı antrenörü Aziz Hopyar ve sporcu Salim İmren davet edildi.

Yeni kurulmuş bir takım olmalarına rağmen böyle anlamlı bir davetten dolayı gurur duyduklarını belirten Hopyar, milli takım kampını en iyi şekilde değerlendireceklerini belirtti. Karaman'ın da 17 kişilik ekip içerisinde yer almasının kendileri için çok önemli olduğunu belirten Hopyar, "Karaman Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde geçen yıl başladığımız bu yolda daha çok yeni bir takım olmamıza rağmen güzel bir yol kat ettiğimize inanıyorum. Sporcu bulmakta zorlandığımız ve altı, yedi sporcuyla başladığımız oturarak voleybol takımında bu yıl hem 1.Lig'de hem de 2.Lig'de mücadele eden iki ayrı takımımız var. Karaman olarak daha çok çalışıp daha güzel yerlere geleceğimize inanıyorum. Şuan sporcumuz Salim İmren ile davet edildiğimiz milli takım kampını da en iyi şekilde değerlendirip ülkemiz adına güzel işlere imza atmak istiyoruz" dedi.

Milli takım kampına davet edilen antrenör ve sporcuyu kutlayan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacık da, "Oturarak voleybol branşında milli takım kampına davet edilen antrenörümüz Aziz Hopyar'ı ve sporcumuz Salim İmren'i tebrik ediyorum. Antrenörümüz ve sporcumuzu uluslararası arenada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmelerini temenni ederim" diye konuştu.

(MD-AH-Y)



10.04.2017 12:05:06 TSI

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