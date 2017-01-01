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Adana Devlet Tiyatrosu'nda bu hafta



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - 19. Devlet Tiyatroları ve Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali 3. haftasına, 9-10 Nisan'da İzmir Devlet Tiyatrosu yapımı "Ermişler ya da Günahkarlar"ı ağırlayarak başladı.

11-12 Nisan tarihlerinde Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi Sahnesi'nde perde açacak olan Tiyatro Kare, kara komedinin en iyi örneklerinden sayılan "Ahududu" adlı oyunu ile insanları yalnızlıklarından kurtarmak için zehirleyen Müşfike ve Mürşide'nin hikayesini anlatacak izleyenlere.

13-14 Nisan tarihlerinde ise Pürtelaş Tiyatro, Damla Sönmez ve Deniz Karaoğlu'nun rol aldığı "Parçacıklar" oyun ile Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi Sahnesi'nde saat 20.00'de Adanalı sanatseverler için perde açacak.

13 Nisan Perşembe ve 14 Nisan Cuma günü saat 13.00'de Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi'nde, Aygül Özgen'in liderliğinde yapılacak "Bir Şapkam Olsun" adlı atölye çalışması 10 yaş ve üzeri katılımcılar için ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

(ELF-Y)



10.04.2017 12:05:47 TSI

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