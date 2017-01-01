10 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Adana Devlet Tiyatrosu'nda bu hafta

10 Nisan 2017 Pazartesi, 11:59
Adana Devlet Tiyatrosu'nda bu hafta
Adana Devlet Tiyatrosu'nda bu hafta

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - 19. Devlet Tiyatroları ve Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali 3. haftasına, 9-10 Nisan'da İzmir Devlet Tiyatrosu yapımı "Ermişler ya da Günahkarlar"ı ağırlayarak başladı.
11-12 Nisan tarihlerinde Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi Sahnesi'nde perde açacak olan Tiyatro Kare, kara komedinin en iyi örneklerinden sayılan "Ahududu" adlı oyunu ile insanları yalnızlıklarından kurtarmak için zehirleyen Müşfike ve Mürşide'nin hikayesini anlatacak izleyenlere.
13-14 Nisan tarihlerinde ise Pürtelaş Tiyatro, Damla Sönmez ve Deniz Karaoğlu'nun rol aldığı "Parçacıklar" oyun ile Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi Sahnesi'nde saat 20.00'de Adanalı sanatseverler için perde açacak.
13 Nisan Perşembe ve 14 Nisan Cuma günü saat 13.00'de Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi'nde, Aygül Özgen'in liderliğinde yapılacak "Bir Şapkam Olsun" adlı atölye çalışması 10 yaş ve üzeri katılımcılar için ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.
(ELF-Y)

10.04.2017 12:05:47 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Kırsal kalkınmada dev hibe
YEREL

KIRSAL KALKINMADA DEV HİBE
Köylüler gölet istedi vali talimat verdi
YEREL

KÖYLÜLER GÖLET İSTEDİ VALİ TALİMAT VERDİ
Adanalı çiftçiye aşı ve ilaç desteği
YEREL

ADANALI ÇİFTÇİYE AŞI VE İLAÇ DESTEĞİ
Ceyhan'a PTT Mobil Şube
YEREL

CEYHAN'A PTT MOBİL ŞUBE
Polislerden &quot;nefes kesen&quot; gösteri
YEREL

POLİSLERDEN "NEFES KESEN" GÖSTERİ
Ünüvar: &quot;'Evet'te ümit, 'hayır'da korku var&quot;
YEREL

ÜNÜVAR: "'EVET'TE ÜMİT, 'HAYIR'DA KORKU VAR"
Adanalılar &quot;zumba&quot; ile coştu
YEREL

ADANALILAR "ZUMBA" İLE COŞTU
Çalıntı araçtaki şüpheli kaçarken yakalandı
YEREL

ÇALINTI ARAÇTAKİ ŞÜPHELİ KAÇARKEN YAKALANDI
Üniversite öğrencisi kendini ateşe verdi
YEREL

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ KENDİNİ ATEŞE VERDİ
Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN
Adanaspor'da teknik direktör Şahin istifa etti
YEREL

ADANASPOR'DA TEKNİK DİREKTÖR ŞAHİN İSTİFA ETTİ

Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO SÜPER LİG

Adanaspor Teknik Direktörü Levent Şahin, Spor Toto Süper Lig'de 3-1 yenildikleri Çaykur Rizespor maçının ardından istifa ettiğini açıkladı.
YEREL

ADANASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ LEVENT ŞAHİN, SPOR TOTO SÜPER LİG'DE 3-1 YENİLDİKLERİ ÇAYKUR RİZESPOR MAÇININ ARDINDAN İSTİFA ETTİĞİNİ AÇIKLADI.
Adana 5. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı
YEREL

ADANA 5. ULUSLARARASI PORTAKAL ÇİÇEĞİ KARNAVALI
Adana 5. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı
YEREL

ADANA 5. ULUSLARARASI PORTAKAL ÇİÇEĞİ KARNAVALI
Adana'da karnaval coşkusu
YEREL

ADANA'DA KARNAVAL COŞKUSU
Gazi öğrenci şehit meslektaşlarının mezarını ziyaret etti
YEREL

GAZİ ÖĞRENCİ ŞEHİT MESLEKTAŞLARININ MEZARINI ZİYARET ETTİ
Karalar: &quot;Adanalı karnavalına sahip çıkıyor&quot;
YEREL

KARALAR: "ADANALI KARNAVALINA SAHİP ÇIKIYOR"
Çetin'in sabah 06.00 buluşmaları başlıyor
YEREL

ÇETİN'İN SABAH 06.00 BULUŞMALARI BAŞLIYOR
Başkan Sözlü: &quot;Yeni İsmet Atlı'lar yetişmeli&quot;
YEREL

BAŞKAN SÖZLÜ: "YENİ İSMET ATLI'LAR YETİŞMELİ"
Adana'daki trafik kazası
YEREL

ADANA'DAKİ TRAFİK KAZASI
Miting yolunda kaza geçirenlerin tedavisi sürüyor
YEREL

MİTİNG YOLUNDA KAZA GEÇİRENLERİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Ofisiniz markanızın değerini etkiliyor
YEREL

OFİSİNİZ MARKANIZIN DEĞERİNİ ETKİLİYOR
Ünüvar, sel ve doludan zarar gören çiftçileri ziyaret etti
YEREL

ÜNÜVAR, SEL VE DOLUDAN ZARAR GÖREN ÇİFTÇİLERİ ZİYARET ETTİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Playboy modeli Sara tangalı doğa fotoğraflarıyla internet fenomeni oldu!
YAŞAM

TANGALI DOĞA YÜRÜYÜŞÇÜSÜ FENOMEN OLDU!

 1
  • 2 İlber Ortaylı'nın gençlik fotoğrafı sosyal medyada olay oldu
  • 3 Bomba fotoğraf! Lens ve 2 Beşiktaşlı...
  • 4 Nusret'in bu fotoğrafa yaptığı yorum olay oldu