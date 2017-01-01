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Nilüfer'deki kadın derneklerinden kermes



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Nilüfer Belediyesi kadın derneklerine destek olmaya devam ediyor.

Nilüfer Belediyesi ve PodyumPark iş birliğiyle ilçedeki kadın dernekleri kermes düzenledi. Kadın dernekleri, PodyumPark meydanına kurulan stantlarda el emeği ürünlerini vatandaşlara sundu. Misi, Gölyazı ve Çatalağıl'ın da aralarında bulunduğu Nilüfer'deki kadın derneklerinden 16'sı kermese katıldı. Kadınların stantlarda satışa sunduğu ürünler, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Hamur işlerinden tatlılara kadar onlarca lezzetin bir arada olduğu kermeste, el emeği göz nuru ürünler de stantlardaki yerini aldı.

Kermesi ziyaret edenler arasında Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de vardı. Bozbey stantları tek tek gezerek ürünleri inceledi. Başkan Mustafa Bozbey, bir ara tezgâhın başına geçerek ürün satışı da yaptı. Kadın derneklerinin üyeleriyle sohbet eden Bozbey, her zaman üreten kadının yanında olduklarını bir kez daha vurguladı.

Ziyaretçi akınına uğrayan kermes alanında, Nilüfer Halk Dansları Topluluğu da gösteri sundu. Kermesten elde edilen gelir, kadın dernekleri yararına kullanılacak.

(MŞ)



10.04.2017 12:06:37 TSI

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