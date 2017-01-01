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Optisyen Evren Kınık, vatandaşları güneş gözlüğü kullanımı konusunda uyardı



(Fotoğraflı)



Işık Çapanoğlu

KARS (İHA) - Kars'ta optikçilik yapan Evren Kınık, vatandaşları güneş gözlüğü kullanmaları konusunda uyardı.

Bahar ve yaz mevsimin vazgeçilmez aksesuarları arasında yerini almaya başlayan güneş gözlükleri konusunda vatandaşları uyaran Optisyen Evren Kınık, kullanılacak güneş gözlüklerinin güneş ışığını tamamen polarize eden kalitede olması gerektiğini belirtti.

Kars'ta yaklaşık 20 yıldır Optikçilik yapan Evren Kınık, insanların en değerli organlarından birisi olan gözlerini kalitesiz güneş gözlükleri ile tehlikeye atmamalarını gerektiğini, göz sağlığına çok dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Kınık, "Vatandaşlara kaliteli güneş gözlüğü kullanımını öneriyoruz. Çünkü güneş ışıklarının direk çıplak göze gelmesi gözde kuru göz ve beraberinde et oluşumu gibi sıkıntılara yol açabiliyor. Güneş gözlüğü kullanımında bizim önerdiğimiz, güneş ışınlarını tam polarize edebilen güneş gözlükleridir. Herhangi bir güneş gözlüğü ise göze nasıl bir zarar verebilir? Güneşi tamamen polarize etmeyen, emmeyen gözlükleri zararlı güneş ışınlarının göze gelmesini engelleyemez. Dolayısı ile güneş gözlüğü hiç takmamış gibi bir durum ortaya çıkabilir ya da güneş gözlüğünün zararlı etkisi olabilir" dedi.

"Gözlüğün kaliteli olması çok önemlidir"

Piyasada özellikle sokak tezgahlarında, işportacılarda satılan güneş gözlüklerine karşı da vatandaşları uyaran Kınık, "Biz bu tür gözlükleri kesinlikle önermiyoruz. Çünkü güneş gözlüklerinin ışığı tamamen polarize etmesi gerekir. Onun da belli testleri var. Tabii bunlar gözlükçülerde yapılıyor. Optikçilerden alınan güneş gözlükleri belli bir markaya sahip ve yüzde yüz ışığı polarize eden güneş gözlükleri. Bizim önerdiğimiz güneş gözlüklerdir. İşportacılarda satılan gözlükler yeterli olmayabilir ve insan gözüne gelen zararlı güneş ışığını önleyemeyebilir. Buda insanların şikayetlerini azaltmaz, bilhassa arttırabilir. Bunun için güneş gözlüklerinin kalitesi önemlidir. Kaliteli bir güneş gözlüğü özellikle bireylerin göz sağlığı açısından önemlidir" diye konuştu.

Öte yandan Kars'taki optikçilerde satılan güneş gözlüklerinin fiyatlarının 100 TL'den başlayarak arttığı, işportacılarda satılan gözlüklerin ise fiyatlarının 10 TL'den başladığı öğrenildi.

Vatandaşların çoğunlukla fiyatı düşük olan gözlükleri seçtiğini belirten Kınık, bunun yanlış olduğunu, göz sağlığını düşünen herkesi kaliteli güneş gözlüğü kullanması gerektiğini kaydetti.

(IÇ-Y)



10.04.2017 12:08:05 TSI

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