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Adanalı çiftçiye aşı ve ilaç desteği



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ADANA (İHA) - Adana Büyükşehir Belediyesi, hayvan hastalıklarının önüne geçmek üzere 3 yıllık süreçte 1 milyon 773 bin doz aşı, 6 bin litre kene ilacı ve bin 1500 litre insektisit ilacı desteği sağladı.

Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Daire Başkanı Memili Güven, 2017 yılında küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiricilerine dağıtılmak üzere temin edilen aşı ve ilaçları Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Muhammet Ali Tekin'e teslim etti. Güven, üçgül, mavidil ve LSD başta olmak üzere vektörle bulaşan, uçucu sineklerle yayılan hayvan hastalıklarına ve kene gibi zararlılara karşı Adanalı çiftçilere her yıl düzenli olarak destek sunduklarını belirtti.

Ziraat Mühendisi Başkan Hüseyin Sözlü'nün talimatları doğrultusunda titiz bir çalışma yürüttüklerini aktaran Memili Güven, "2017 yılı için 550 bin doz aşı ve bin litre insektisit ilacını uygulama yapmak üzere Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne temsil ediyoruz. 2015-2017 yılları arasında Adana Büyükşehir Belediyemiz, 1 milyon 773 bin doz aşı, 6 bin litre kene ilacı, bin 500 litre insektisit ilacı temin edip, toplam 971 bin liralık destek sağlamış oldu" dedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Muhammet Ali Tekin ise 15 ilçenin tamamında ekiplerin köy köy gezerek aşı ve ilaçların uygulanmasının düzenli olarak devam ettirileceğini ifade etti. Tekin, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri, Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi çalışanlarına teşekkür etti. Tekin "Bu mücadelenin devamı için Büyükşehir Belediyemizin her zaman yanımızda olmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.

(ELF-Y)



10.04.2017 12:08:06 TSI

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