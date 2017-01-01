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EPDK üst kurul üyesi Fazıl Şenel, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Yaylalı'yı ziyaret etti



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ERZURUM (İHA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) Üst Kurul Üyesi Fazıl Şenel ETÜ'yü ziyaret etti. Aynı Zamanda eski BOTAŞ Genel Müdürü olan Şenel, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı tarafından ağırlandı.

Gerçekleşen ziyarette Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bayram Şahin de bulundu. Yapılaşma faaliyetlerinin hızla devam ettiği kampüs alanı, modern laboratuvarlar ve rektörlük binasını gezen Fazıl Şenel yapılan çalışmalardan dolayı Rektör Prof. Dr. Yaylalı'yı kutladı.

(ERZ-AT-Y)



10.04.2017 12:08:08 TSI

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