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Yöresel bebek çalıştayına binlerce ziyaretçi



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ezo Gelin Yöresel Bebek Çalıştayı sona erdi.

Gaziantep'te hüznün hikayesi olarak bilinen Ezo Gelin'in adının verildiği Oyun ve Oyuncak Müzesi'nde ilki gerçekleşen Ezo Gelin Yöresel Bebek Çalıştayı sona erdi. Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı Müzeler Şube Müdürlüğünün, Ezogelin Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde düzenlediği çalıştaya ayrıca, Şahinbey ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi başta olmak üzere tüm halk eğitim merkezleri katkıda bulunarak katılım sağladı. Çalıştaya İstanbul, Sivas, Ankara, Karaman, Antakya, İzmir, Giresun, Artvin ve Sivas'tan 17 sanatçı, Gaziantep'ten ise 3 sanatçı katıldı. Çalıştayda müzenin bahçesi ve galerilerinde yapılan atölye çalışmalarında, kitre bebek, hamur bebek, seramik bebek, taş bebek, bez bebek yapımı bölgelere has yöresel kumaşlar ve malzemeler kullanılarak, işinin ustası sanatçılar tarafından yapılmış, yapım aşamaları da gelen lise öğrenci gruplarına, özellikle kız meslek lisesi, teknik liseleri, halk eğitim merkezi eğitmen ve kursiyerlerine ve yöresel bebek meraklılarına anlatıldı.

Katılımcılara sertifika verildi

Çalıştay süresince Oyun ve Oyuncak Müzesini 3 günde bin 769'u çocuk olmak üzere, toplam 3 bin 731 kişi ziyaret etti. Bu arada çalıştaya katılan sanatçılar, Oğuzeli İlçesine bağlı Uruş/Dokuzyol köyünde bulunan Ezo Gelin'in mezarı ziyaret ederek, hayatı hakkında bilgiler aldı. Öte yandan çalıştayın sonunda sergi açıldı. Sergiyi gezen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Deniz Köken, çalıştaya katılan sanatçılara teşekkür ederek, Ezogelin Halk Eğitim Merkezi Müdürü Recep Öztürk ve Şahinbey Halk Eğitim merkezi Müdürü Salih Erdemci ile birlikte katılım sertifikalarını verdi.

(SD-Y)



10.04.2017 12:08:20 TSI

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