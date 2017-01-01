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Solgun'dan Muş ve Bitlis çiftçilerine çağrı



(Fotoğraflı)



Nejdet Armağan

MUŞ (İHA) - Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatifleri Birliği Genel Başkanı Şeyhmus Solgun, tütün firmaları sözleşme imzalama tarihinin 20 Nisan'a uzatıldığını ve çiftçilerin bu tarihe kadar gelip kota sorunu olmadan sözleşme imzalayabileceklerini söyledi.

Yazılı bir açıklama yapan Şeyhmus Solgun, Muş ve Bitlis'teki tütün yetiştiricilerine kota müjdesi verdi. Özel sektörün kota sınırı olmadan tütün alımı yapacağını ifade eden Solgun, özel sektöre tütün vermek isteyen çiftçilerin sözleşme imzalaması gerektiğinin altını çizdi. Daha önce son müracaat tarihinin 10 Nisan 2017 olarak duyurduklarını hatırlatan Solgun, taleplerin artması üzerinde firmalarla görüştüklerini ve tarihi uzattıklarını kaydetti. Solgun, "Firmalara, kota sınırı olmadan tütün satma imkanımız var. Bunun için çiftçilerimizin kooperatifimize gelip özel sektörle sözleşme imzalaması gerekir. Daha önce son müracaat tarihini 10 Nisan olarak duyurmuştuk. Talepler artınca firma yetkilileriyle görüştük ve bu tarihi 20 Nisan 2017'ye uzattık. Muş ve Bitlis'teki tütün yetiştiricilerimiz, bu tarihe kadar gelip firmalarla kota sınırı olmadan sözleşme imzalayabilecekler. Sözleşme imzalamak isteyen çiftçilerimiz, kooperatifimize gelip istedikleri firmayla sözleşme imzalayabilecek" dedi.

(NA-MSA-Y)



10.04.2017 12:08:26 TSI

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