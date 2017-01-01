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Körfez'de 412 öğrenci daha bisikletine kavuştu



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Körfez ilçesinde bisiklet dağıtım törenleri Yukarı Hereke ve Seka Çocuk Dostları Ortaokulu'nda devam etti. 412 öğrenci daha bisikletine kavuştu.

Körfez Belediyesi tarafından bu yıl ilçedeki 5. Sınıf öğrencilerine hediye edilecek olan 3 bin 400 bisikletin dağıtımı devam ediyor. Son olarak Yukarı Hereke Ortaokulu'nda 197, Seka Çocuk Dostları Ortaokulu'nda da 215 öğrenciye bisikletleri düzenlenen törenle teslim edildi. Törende konuşan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, "En güzel yatırım, eğitime yapılandır dedik; 3 yılda 10 milyon liralık yatırım yaptık" ifadelerini kullandı.

Yukarı Hereke ve Seka Çocuk Dostları Ortaokulu'nda düzenlenen törenlere; Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu ve Cemil Yaman, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve eşi Bilge Baran, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Okutan, AK Parti İlçe Başkanı Osman Badem, Belediye Başkan Yardımcıları ve meclis üyeleri, ilçe kadın ve gençlik kolları başkanları ve bisikletlerine kavuşacak olan öğrenciler ile velileri katıldı.

"Önce evlatlarımız, gençlerimiz diyerek yola çıktık" diyen Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, "Bizim en birinci hedefimiz; Körfez'de iyi bir nesil yetiştirmek. Vatanını milletini seven, bayrağına, dinine yürekten bağlı bir nesil yetiştirmek en hayırlı iştir. Bu hayırlı vazifeyi icre eden eğitim camiasına canı gönülden teşekkür ediyorum. Yeni nesil sizlerin olacak. Öğretmenlerimiz de bu nesli geleceğe en iyi şekilde hazırlayacaktır" dedi.

Gençlere, "Pırıl pırıl gençlerimiz var; Bunlar en büyük servetimiz, kazancımız" diyen Başkan Baran, "Bizler Körfez'de eğitim adına hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz. Gelecekte bunların dönüşü çok iyi olacak. Hizmette 3 yılımızı doldurduk. 3 yılda 300 proje planladık. 300 milyon lira yatırım yaptık. Eğitimdeki kaliteyi her geçen gün arttırıyoruz" diye konuştu.

(İÇ)



10.04.2017 12:09:20 TSI

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