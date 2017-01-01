10 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KİLİS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Öğrencilere Hokkabaz ile Palyaço konulu tiyatro gösterileri düzenlendi

10 Nisan 2017 Pazartesi, 12:05
Öğrencilere Hokkabaz ile Palyaço konulu tiyatro gösterileri düzenlendi
Öğrencilere Hokkabaz ile Palyaço konulu tiyatro gösterileri düzenlendi

(Fotoğraflı)

Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - Kilis'te, Orman Haftası etkinlikleri çerçevesinde Hokkabaz ile Palyaço konulu tiyatro gösterileri düzenlendi.
Kilis Orman İşletme Müdürlüğü tarafından İlkokul öğrencilerine erken yaşta doğa sevgisini aşılamak amacı ile "Hokkabaz ile Palyaço" konulu tiyatro gösterileri düzenlendi. Program kapsamında merkeze bağlı İnönü, Şehit Sakıp, 15 Temmuz ve Polateli ilçesine bağlı Vali Güler Özmen İlkokulu öğrencileri tiyatro ile buluştu. Orman İşletme Müdürü Cesim Karadağ, "Ağaç yaş iken eğilir" düşüncesinden hareketle İlkokul öğrencilerine orman sevgisini benimsetmek için Ankara'dan getirilen profesyonel tiyatro ekibi ile her yıl bazı okullarda gösteri düzenlediklerini ve neticesinde gayet olumlu sonuçlar aldıklarını belirti. Karadağ, "Çocuklar bu şekilde hem eğleniyor hem öğreniyor" dedi.
(MAD-SD-Y)

10.04.2017 12:10:15 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Başkan Kara'dan Polis Haftası kutlaması
YEREL

BAŞKAN KARA'DAN POLİS HAFTASI KUTLAMASI
Kilis'te şehit polisler için mevlit okutuldu
YEREL

KİLİS'TE ŞEHİT POLİSLER İÇİN MEVLİT OKUTULDU
Genel Müdür Kurt Belediye Başkanı Kara'yı ziyaret etti
YEREL

GENEL MÜDÜR KURT BELEDİYE BAŞKANI KARA'YI ZİYARET ETTİ
Kilis'te karbonmonoksit zehirlenmesi: 2 ölü
YEREL

KİLİS'TE KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİ: 2 ÖLÜ
EN ÇOK OKUNANLAR
Playboy modeli Sara tangalı doğa fotoğraflarıyla internet fenomeni oldu!
YAŞAM

TANGALI DOĞA YÜRÜYÜŞÇÜSÜ FENOMEN OLDU!

 1
  • 2 İlber Ortaylı'nın gençlik fotoğrafı sosyal medyada olay oldu
  • 3 Bomba fotoğraf! Lens ve 2 Beşiktaşlı...
  • 4 Nusret'in bu fotoğrafa yaptığı yorum olay oldu