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Öğrencilere Hokkabaz ile Palyaço konulu tiyatro gösterileri düzenlendi



(Fotoğraflı)



Mehmet Ali Dağ

KİLİS (İHA) - Kilis'te, Orman Haftası etkinlikleri çerçevesinde Hokkabaz ile Palyaço konulu tiyatro gösterileri düzenlendi.

Kilis Orman İşletme Müdürlüğü tarafından İlkokul öğrencilerine erken yaşta doğa sevgisini aşılamak amacı ile "Hokkabaz ile Palyaço" konulu tiyatro gösterileri düzenlendi. Program kapsamında merkeze bağlı İnönü, Şehit Sakıp, 15 Temmuz ve Polateli ilçesine bağlı Vali Güler Özmen İlkokulu öğrencileri tiyatro ile buluştu. Orman İşletme Müdürü Cesim Karadağ, "Ağaç yaş iken eğilir" düşüncesinden hareketle İlkokul öğrencilerine orman sevgisini benimsetmek için Ankara'dan getirilen profesyonel tiyatro ekibi ile her yıl bazı okullarda gösteri düzenlediklerini ve neticesinde gayet olumlu sonuçlar aldıklarını belirti. Karadağ, "Çocuklar bu şekilde hem eğleniyor hem öğreniyor" dedi.

(MAD-SD-Y)



10.04.2017 12:10:15 TSI

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