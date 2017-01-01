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Milas'ta Polis Haftası etkinlikleri

10 Nisan 2017 Pazartesi, 12:06
Milas'ta Polis Haftası etkinlikleri
Milas'ta Polis Haftası etkinlikleri
- Milas İlçe Emniyet Müdürü Ava; "23 yıllık meslek hayatımda polisini bu kadar seven başka bir yer görmedim"


(Fotoğraflı)

Çağrı Purma
MUĞLA (İHA) - Türk Polis Teşkilatı'nın 172'nci kuruluş yıldönümü dolayısıyla Muğla'nın Milas ilçesinde tören düzenlendi.
Törende konuşma yapan Milas İlçe Emniyet Müdürü Turgay Ava, "Sevgili Milaslı hemşerilerim 23 yıllık meslek hayatımda polisini bu kadar seven başka bir yer görmedim. Bizlere verdiğiniz bu değer ve destekten dolayı sizlere ayrıca teşekkür ederim" dedi.
Türk Polis Teşkilatı'nın 172'nci kuruluş yıldönümü, Milas'ta düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Atatürk Anıtına Milas İlçe Emniyet Müdürü Turgay Ava ve polis memurları tarafından çelenk sunulmasıyla başlayan tören, daha sonra saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşımızın seslendirilmesiyle devam etti.
Yüce milletimizin hizmetindeyiz
Günün önem ve anlamını belirten konuşma yapmak üzere kürsüye davet edilen, Polis Teşkilatı'nın 172'nci kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen programa katılanlara teşekkür ederek konuşmasına başlayan Milas İlçe Emniyet Müdürü Ava, "Türk polis teşkilatı 172 yıl boyunca sürekli kendisini geliştirmiş, özel harekat biriminden uyuşturucu ile mücadeleye, terörle mücadeleden siber suçlara kadar her konuda uzmanlaşmış, milletimizin her zaman övgülerine mazhar olmuştur. Tabi ki bu uzun sürede birçok olağanüstü dönem yaşamış bu dönemlerden de yüzlerce şehit ve binlerce gazi vererek, acı tecrübelerle çıkmıştır. Ama hiç biri, bizlere son dönemde yaşananlar kadar acı vermemiştir. Yine de teşkilatımız hem kendi içindeki hem de tüm Türkiye'deki vatan hainlerini devletine bağlı, milletine hizmet eden, vatansever kadrolarıyla temizlemeyi bilmiştir. Tüm Türkiye'deki polis teşkilatı gibi, bizlerde Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli olarak ayda en az 240 saat çalışarak yani her bir ayda 1,5 ay mesai yaparak devletimizin ve yasalarla belirlenmiş amirlerimizin emrinde, yüce milletimizin hizmetindeyiz" dedi.
Bizlere verdiğiniz bu değer ve destekten dolayı
"Bizler, üzerimizdeki üniformadan, bindiğimiz araca, oturduğumuz lojmandan, kullandığımız her türlü araç gerece ve silaha bu milletin vergileriyle sahip olduğumuzun bilincindeyiz" diyerek konuşmasını sürdüren Ava, "Bunun içindir ki hem devletimizi yıkmaya, vatanımızı bölmeye çalışan her türlü terör örgütü mensuplarıyla, hem de asayiş, uyuşturucu, trafik gibi her konuda suç ve suçluyla mücadelemize azimle devam edeceğiz. Sevgili Milaslı hemşerilerim 23 yıllık meslek hayatımda polisini bu kadar seven başka bir yer görmedim. Bizlere verdiğiniz bu değer ve destekten dolayı sizlere ayrıca teşekkür ederim. Sözlerimi bitirirken birlikte ortak faaliyetler yürüttüğümüz başta adliye olmak üzere tüm kurumlar yanında, özel teşekkürü hak eden, evde sabırla ve anlayışla eşlerini bekleyen, en az onlar kadar vefakar, cefakar olan meslektaşlarımızın eş ve çocuklarına şükranlarımı sunar hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederim" dedi.
Ava'nın yaptığı konuşmanın ardından anıt önündeki tören sona erdi. Törene katılanlar daha sonra Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne geçerek, burada görev yapan personellerin günü kutladı. Gün içinde Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkililerince Milas Kaymakamlık makamına ziyaret gerçekleştirilirken, Ulu Camii'nde mevlid okutulup lokma dağıtıldı. Şehit aileleri de ziyaret edildi.
(ÇP-MB-Y))

10.04.2017 12:10:59 TSI
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