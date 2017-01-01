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Türk Polis Teşkilatı'nın 172. kuruluş yıldönümü

10 Nisan 2017 Pazartesi, 12:06
Türk Polis Teşkilatı'nın 172. kuruluş yıldönümü
Türk Polis Teşkilatı'nın 172. kuruluş yıldönümü

(Fotoğraflı)

Erdal Anak
ANTALYA (İHA)- Türk Polis Teşkilatı'nın 172. kuruluş yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası Antalya'nın Alanya ilçesinde törenlerle kutlandı.
Alanya Hükümet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde başlayan törene Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, İlçe Emniyet Müdürü Haşim Çakmaklı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Akbaba, daire müdürleri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle emniyet ile jandarma mensupları katıldı. Emniyet Müdürü Mehmet Haşim Çakmaklı'nın Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
Daha sonra günün anlam ve önemini içeren konuşmayı yapan müdür Çakmaklı, Demokratik hukuk devletinin Atatürk ilkelerini, inkılaplarının ve cumhuriyetin teminatı olan Türk polis teşkilatının 172 yıl dönümünü sizlerle kutlamaktan büyük gurur ve memnuniyet duyduğumuzu belirtti.
Çakmaklı, "en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Şanla şerefle yazdığı 171 yıllık maziyi geride bırakmış olan teşkilatımız 172. yılına girerken sadece Türkiye sınırları içerisinde değil, dünyadaki saygın yerini almış olmanın haklı gururunu taşıyor. Türk polisi çağdaş ülkelerin kullandığı araç gereçleri kullanmayı amaç edinmiş dünyada ortaya çıkan gelişmeleri süratle uyum sağlamış ve milletimizin değişen beklentilerine uyum sağlamak için sürekli kendini yeniledi. Türk polisi toplumda huzurunu, güveni sağlama, vatandaşın can mal güvenliğini koruma, kanun hakimiyetini ile devlet otoritesini sağlama gibi çok önemli ve hayati görevler üstlendi. Bu uğurda birçok kahraman ve yiğit teşkilat mensubumuz şehitlik makamına ulaşmış, birçoğu da gazi olmuştur. Vatanının bölünmez bütünlüğü, Türk milletimin bağımsızlığı ve geleceğimiz uğruna hiç düşünmeden hayatlarını feda eden kahraman yiğit şehitlerimiz ruhu şad olsun" dedi.
Konuşmasının ardından Çakmaklı, tebrikleri kabul etti ve emniyet ile jandarma mensupları ile günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.
(EA-Y)

10.04.2017 12:11:10 TSI
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