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Şanlıurfa'da ilk ve orta okullara, Kurtuluş Günü tatili



ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 97. yılı dolayısıyla Şanlıurfa genelinde ilk ve orta dereceli tüm okulların tatil edildiği duyuruldu.

Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Şanlıurfa'nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 97. yılı dolayısıyla ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli tüm okullar valiliğimiz kararıyla 11 Nisan 2017 tarihinde bir gün süreyle tatil edilmiştir" denildi.

(Şİ-SD-Y)



10.04.2017 12:11:18 TSI

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