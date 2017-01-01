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Muş Belediyesinden bahar temizliği

10 Nisan 2017 Pazartesi, 12:07
Muş Belediyesinden bahar temizliği
Muş Belediyesinden bahar temizliği

(Fotoğraflı)

Nejdet Armağan
MUŞ (İHA) - Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 70 personelle bahar temizliğini yürüttüklerini ifade ederek, tüm cadde ve sokaklardaki katı atıkların toplanması ile tazyikli suyla yıkama yapılacağını kaydetti.
Belediye Başkanlığı kış mevsiminin ardından cadde ve sokaklarda başlattığı temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri ara ve ana caddeleri tazyikli su ile yıkayarak kıştan kalan kötü görüntüyü ortadan kaldırıyor. Karların erimesi ile birlikte çevre temizliği için harekete geçen belediye ekipleri, genel temizlik çalışmasını sürdürüyor. Toplum Yararına Program kapsamında belediyede çalıştırılacak personellerin de dahil edildiği temizlik çalışması ile kentin geneli elden geçirilecek.
Temizlik İşleri Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin birlikte sürdürdüğü çalışmalarda şehirdeki kaldırım ve yollar tamamen yıkanıyor. Temizlik çalışmalarının startını Yukarı Çarşı mevkiinden veren ekipler, İstasyon ve Cumhuriyet caddeleri ile güzergâh üzerindeki kaldırımları da temizlemeye devam ediyor. Belediye ekipleri, ana güzergahlardaki temizlik çalışmalarının yanı sıra mahalle aralarındaki katı atıkları da temizleyerek tazyikli suyla yıkıyor.
Baharın gelişiyle birlikte kış mevsiminin hasarlarını onarmaya başladıklarını ifade eden Belediye Başkanı Feyat Asya, tüm ekipleri seferber ederek daha güzel bir Muş için çalıştıklarını ifade etti. Havaların ısınması ile birlikte her alanda çalışmalar başlattıklarını söyleyen Başkan Asya, "Yoğun kar yağışının yaşandığı kış mevsiminin ardından meydana gelen tahribatları onarmak için ekiplerimizi seferber ettik. İtfaiye ve temizlik ekiplerimiz de çamurlu ve tozlu yolları tazyikli suyla yıkayarak kış mevsiminden geriye kalan kötü görüntüyü ortadan kaldırıyorlar" dedi.
Her yıl kış mevsiminin ardından tüm cadde ve sokaklar ile kaldırımların tazyikli su ile yıkandığını belirten Asya, "Kış mevsiminde temizlik çalışmaları istenilen düzeyde yapılamıyor. Bu sebeple ilkbaharın gelişi ile cadde ve sokaklarda biriken çamurun temizlenmesi için yıkama çalışması yapılıyor. Toplum Yararına Program kapsamında belediyemizde 6 ay süreli çalışacak olan personelleri de temizlik çalışmalarına dahil ettik. 70 personelimizle birlikte tüm cadde ve sokaklarımızın temizliğini yapıyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığının korunması için ve şehrimizin temiz bir görünüme kavuşturmak için bu tür hizmetleri sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
(NA-MSA-Y)

10.04.2017 12:11:36 TSI
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