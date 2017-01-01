ÇTSO mesleki yeterlilik sınavları sürüyor
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Gürkan Düzenli
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası tarafından organize edilen Mesleki Yeterlilik Sınavlarının 8'incisi Çelik Kaynakçı sınavları ile başladı.
TOBB tarafından kurulan MEYBEM A.Ş. işbirliği ile 7-8 ve 9 Nisan tarihlerinde Çan ve Çanakkale'de gerçekleştirilen sınavlarda toplamda 55 aday belge almak için ter döktü. Ark Aktif Gaz Kaynağı ve Elektrotla Ark Kaynağı sınavları için başvuru yapan olan adaylar meslekleriyle ilgili olarak teorik ve pratik olmak üzere 2 aşamada sınavlara tabi tutuldu. ÇTSO 'dan yapılan açıklamada, talep olduğu sürece her ay sınav açabileceklerini ifade eden Genel Sekreter H.Sema Sandal, "Bir yıldır Çanakkale'de Mesleki Yeterlilik Sınavları düzenliyoruz. Üyelerimizi bu konuda bilgilendirmeye ve belgesiz olarak çalışan personellerini Mesleki Yeterlilik Sınavlarına yönlendirmeleri için çalışıyoruz. Bu bir yıllık süre içerisinde 356 kişi Odamız aracılığı ile Mesleki Yeterlilik Sınavlarına katıldı. Özellikle son dönemlerde başvuru sayısında ciddi bir artış var. Bunda devletimiz tarafından sağlanan desteklerin ve hazırlanan kamu spotlarının da etkisi büyük" dedi.
Nisan ayında yoğun bir sınav programları olduğunu ifade eden Genel Sekreter Sandal, "7-8 ve 9 Nisan tarihlerinde, gelen başvurular doğrultusunda toplam 55 aday için Çelik Kaynakçı sınavları düzenledik. 13-14 ve 15 Nisan tarihlerinde ise inşaat sektörünün farklı dallarında başvuru yapan 100'ün üzerinde aday için Mesleki Yeterlilik Sınavları düzenleyeceğiz" diye konuştu.
(GD)
10.04.2017 12:13:14 TSI
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