YEREL HABERLER / ÇANAKKALE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. ÇTSO mesleki yeterlilik sınavları sürüyor

ÇTSO mesleki yeterlilik sınavları sürüyor



(Fotoğraflı)



Gürkan Düzenli

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası tarafından organize edilen Mesleki Yeterlilik Sınavlarının 8'incisi Çelik Kaynakçı sınavları ile başladı.

TOBB tarafından kurulan MEYBEM A.Ş. işbirliği ile 7-8 ve 9 Nisan tarihlerinde Çan ve Çanakkale'de gerçekleştirilen sınavlarda toplamda 55 aday belge almak için ter döktü. Ark Aktif Gaz Kaynağı ve Elektrotla Ark Kaynağı sınavları için başvuru yapan olan adaylar meslekleriyle ilgili olarak teorik ve pratik olmak üzere 2 aşamada sınavlara tabi tutuldu. ÇTSO 'dan yapılan açıklamada, talep olduğu sürece her ay sınav açabileceklerini ifade eden Genel Sekreter H.Sema Sandal, "Bir yıldır Çanakkale'de Mesleki Yeterlilik Sınavları düzenliyoruz. Üyelerimizi bu konuda bilgilendirmeye ve belgesiz olarak çalışan personellerini Mesleki Yeterlilik Sınavlarına yönlendirmeleri için çalışıyoruz. Bu bir yıllık süre içerisinde 356 kişi Odamız aracılığı ile Mesleki Yeterlilik Sınavlarına katıldı. Özellikle son dönemlerde başvuru sayısında ciddi bir artış var. Bunda devletimiz tarafından sağlanan desteklerin ve hazırlanan kamu spotlarının da etkisi büyük" dedi.

Nisan ayında yoğun bir sınav programları olduğunu ifade eden Genel Sekreter Sandal, "7-8 ve 9 Nisan tarihlerinde, gelen başvurular doğrultusunda toplam 55 aday için Çelik Kaynakçı sınavları düzenledik. 13-14 ve 15 Nisan tarihlerinde ise inşaat sektörünün farklı dallarında başvuru yapan 100'ün üzerinde aday için Mesleki Yeterlilik Sınavları düzenleyeceğiz" diye konuştu.

(GD)



10.04.2017 12:13:14 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER