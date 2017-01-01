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Havran'da şampiyonluk sevinci



(Fotoğraflı)



Müjgan Özbek

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Havran Fatih Belediyespor, kendi saha ve seyircisi önünde oynadığı ligin son maçında, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u 5-1 gibi net skorla yenerek 2016-2107 Balıkesir Süper Amatör Ligi Şampiyonu oldu ve Bal Ligi'ne yükseldi.

Havran Fatih Belediyespor, ligin son maçında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor takımını konuk etti. Koca Seyit Arena'daki maç, İstiklal Marşı okunmasının ardından başladı. Yaklaşık 5 bin taraftarın katıldığı karşılaşmayı, Havranlı Milletvekili Ali Aydınlıoğlu, Havran Kaymakamı Ahmet Türköz, Belediye Başkanı Emin Ersoy, Havran Fatih Belediyespor Kulüp Başkanı Kadir Gezer, AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hakan Kayaalp, bazı resmi daire müdürleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri izledi.

Stat, Havran Belediyesi tarafından balonlar ve bayraklarla donatıldı. Tribünler ve stadın çevresini kaplayan taraftarlar, 90 dakika boyunca Havran Fatih Belediyespor lehine tezahüratlar yaptı. Karşılaşmanın ilk dakikalarında yakılan çok sayıda meşale nedeniyle kapalı tribün duman altında kaldı. İlk yarıda sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle maçta duraklamalar yaşandı.

Karşılaşmaya hızlı bir giriş yapan Havran takımı, futbol severlere keyifli bir maç izletti. Kalesinde sadece 1 gol gören Havranlı oyuncular, ikinci yarıda yakaladığı penaltı fırsatını değerlendiremedi. Buna rağmen Balıkesir Büyükşehir Belediyespor takımına 5 gol atmayı başaran Havran Fatih Belediyespor, karşılaşmayı 5-1 önde tamamlayarak şampiyonluk kupasını aldı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte saha adeta şenlik alanına dönüştü.

Kupayı, Belediye Başkanı Emin Ersoy'dan alan oyuncular, tribünlerdeki coşkulu taraftarlarla sevincini paylaştı. Başkan Emin Ersoy'a desteklerinden dolayı sevgi gösterilerinde bulunan oyuncular, Ersoy'u defalarca kollarıyla havaya kaldırdı.

Milletvekili Ali Aydınlıoğlu, takımı tebrik ederken, "Bugün Havran takımımız BAL Ligi'ne çıktı. Uzun yıllar sonra ilk defa çıkılmış bu lige ve herkes çok mutlu. Berabere kalsaydı play-off oynanacaktı. 5-1 gibi farklı bir skorla yendiler. Coşku güzel, seyirci güzel, futbolcular güzel. Başta belediye başkanı olmak üzere, kulüp başkanını, oyuncuları ve emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi. Havran Fatih Belediyespor'un tarihinde bir ilk başardığını vurgulayan Kaymakam Ahmet Türköz ise, "25 maçlık uzun bir maratondan sonra takımımız şampiyonluk ipini göğüsledi. Kendilerini tebrik ediyorum. Oyuncularımız, son 12 maçın 11'ini alarak büyük bir başarıya imza attılar. Seyircimiz de bugün bizi yalnız bırakmadı. Bu başarıda emeği geçen sayın milletvekilimizi, belediye başkanımızı ve takımımızı tebrik ediyorum. Bu başarı ilçemize hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu.

Havran Fatih Belediyespor Kulüp Başkanı Kadir Gezer ise, şampiyonluğun hayırlı ve uğurlu olmasını dilerken, sözü Belediye Başkanı Emin Ersoy'a bıraktı. Başkan Ersoy, "Başta, cefakar Havran seyircisi olmak üzere, tüm Havranlılara teşekkür ediyorum. Böyle bir güzel günde bizleri yalnız bırakmadılar. 26 haftalık alın terimizi bugün şampiyonlukla onurlandırdık. Sporcularımız, yöneticilerimiz ve tüm ekibimiz, alnının teriyle, hakkıyla bu maçı kazandılar. Rakip takımı 5-1 gibi net bir farkla yendiler. Bugün burada tarih yazdırdılar. Takımımızda görev yapan herkese, malzemecisine kadar hepsine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

(MÖB-EME)



10.04.2017 12:13:47 TSI

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