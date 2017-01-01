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Fethiye'de Polis Haftası etkinlikleri



(Fotoğraflı)



Murat Yalçın

MUĞLA (İHA) - 10 Nisan Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü Beşkaza Meydanında düzenlenen törenle kutlandı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Fethiye'de de gururla kutlanan 10 Nisan Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Yapalıal tarafından Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla başladı. Sunumun ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Fethiye Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Sefa Burak Kaya Aydın yaptı.

Polis memuru Sefa Burak Kaya Aydın, Atatürk İlke ve İnkılaplarının ve Türkiye Cumhuriyeti'nin teminatı olan Türk Polis Teşkilatının 172. Kuruluş yıldönümünü büyük bir gurur ve mutlulukla kutladıklarını ifade etti.

Türk emniyet teşkilatının olayların önlenmesinde ve suçların aydınlatılmasında kendilerine yardımcı olacak bütün teknolojik imkanları kullanarak, bayrağı bir adım öteye taşımayı birincil amaç edindiğini belirten Aydın; "Emniyet teşkilatı, toplumda huzuru ve güveni sağlama, vatandaşın can ve mal güvenliğini koruma, kanunun hakimiyetini ve devlet otoritesini sağlama gibi çok önemli ve hayati görevleri üstlenmiştir. Türk Polisi, Atatürk ilke inkılaplarına bağlı, insan haklarına saygılı, demokratik, laik ve sosyal hukuk devletinin önemli bir kurumu olmanın gurur ve bilinci içerisinde, görevini en iyi şekilde yerine getirmeye devam edecektir" diye konuştu.

Törene Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Veli San, Fethiye İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Yapalıal ve çok sayıda emniyet mensubu katıldı.

(MB-Y)



10.04.2017 12:14:05 TSI

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