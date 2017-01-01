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Düdüklüde kıymalı bamya oyunu seyirci ile buluşuyor



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi Kültür Merkezi sahnesini bu kez 'Düdüklüde Kıymalı Bamya' için açıyor. Emin-Hayat Olcay Atölye Sanat Tiyatrosu'nun 2 perdelik acıklı güldürü oyunu Düzce'de sahnelenecek.

Mehmet Baydur'un yazdığı 'Düdüklüde Kıymalı Bamya' adlı oyun Düzce Belediyesi Kültür Merkezi Celil Yağız salonunda sahnelenecek. 11 Nisan tarihinde saat 20:00'de oynanacak oyunun biletleri Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'nden temin edilebilecek. Oyunun konusu; Alaturka ve alafrangalık arasında sıkışıp kalmış, bayağılık, çokbilmişlik ve emeksiz kazanmanın egemen olduğu bir toplumda, her günün birbirinin aynı geçtiği, buram buram sıradanlık kokan bir eve; kaybolan değerlere ayna tutan Fahrettin Bey gelir ve ortalık karışır. Özenilesi görünen, çalışmayan kadınların bir arada olduğu bu düzenin aslında içi boş olduğuna; çalışan bir kadının ve bunlara ayna tutan bir adamın gözünden trajikomik bir şekilde tanık olacaksınız.

(AY)



10.04.2017 12:14:49 TSI

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