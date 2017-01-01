10 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Düdüklüde kıymalı bamya oyunu seyirci ile buluşuyor

10 Nisan 2017 Pazartesi, 12:08
Düdüklüde kıymalı bamya oyunu seyirci ile buluşuyor
Düdüklüde kıymalı bamya oyunu seyirci ile buluşuyor

(Fotoğraflı)

Ali Yıldız
DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi Kültür Merkezi sahnesini bu kez 'Düdüklüde Kıymalı Bamya' için açıyor. Emin-Hayat Olcay Atölye Sanat Tiyatrosu'nun 2 perdelik acıklı güldürü oyunu Düzce'de sahnelenecek.
Mehmet Baydur'un yazdığı 'Düdüklüde Kıymalı Bamya' adlı oyun Düzce Belediyesi Kültür Merkezi Celil Yağız salonunda sahnelenecek. 11 Nisan tarihinde saat 20:00'de oynanacak oyunun biletleri Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'nden temin edilebilecek. Oyunun konusu; Alaturka ve alafrangalık arasında sıkışıp kalmış, bayağılık, çokbilmişlik ve emeksiz kazanmanın egemen olduğu bir toplumda, her günün birbirinin aynı geçtiği, buram buram sıradanlık kokan bir eve; kaybolan değerlere ayna tutan Fahrettin Bey gelir ve ortalık karışır. Özenilesi görünen, çalışmayan kadınların bir arada olduğu bu düzenin aslında içi boş olduğuna; çalışan bir kadının ve bunlara ayna tutan bir adamın gözünden trajikomik bir şekilde tanık olacaksınız.
(AY)

10.04.2017 12:14:49 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü:
YEREL

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ÖZLÜ:
Bakan Özlü, dilek feneri uçurdu
YEREL

BAKAN ÖZLÜ, DİLEK FENERİ UÇURDU
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, nikah şahidi oldu
YEREL

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ÖZLÜ, NİKAH ŞAHİDİ OLDU

Bakan Özlü, huzurevini ziyaret etti
YEREL

BAKAN ÖZLÜ, HUZUREVİNİ ZİYARET ETTİ
Bakan Faruk Özlü, huzurevi sakinleri ile kahvaltı yaptı
YEREL

BAKAN FARUK ÖZLÜ, HUZUREVİ SAKİNLERİ İLE KAHVALTI YAPTI
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü Düzce'de
YEREL

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ÖZLÜ DÜZCE'DE
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü:
YEREL

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ÖZLÜ:
Düzce'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL

DÜZCE'DE SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
EN ÇOK OKUNANLAR
Playboy modeli Sara tangalı doğa fotoğraflarıyla internet fenomeni oldu!
YAŞAM

TANGALI DOĞA YÜRÜYÜŞÇÜSÜ FENOMEN OLDU!

 1
  • 2 İlber Ortaylı'nın gençlik fotoğrafı sosyal medyada olay oldu
  • 3 Bomba fotoğraf! Lens ve 2 Beşiktaşlı...
  • 4 Nusret'in bu fotoğrafa yaptığı yorum olay oldu