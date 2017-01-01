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Köylüler gölet istedi vali talimat verdi



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Adana Valisi Mahmut Demirtaş, köylülerin talebi üzerine Kozan ilçesine bağlı Akdam Mahallesi'ne sulama göleti yapılması için yetkililere talimat verdi.

Vali Demirtaş, beraberindeki Kozan Kaymakamı Avni Oral ve İl Jandarma Komutanı Fatih Yılmaz ile Akdam Mahallesi Muhtarı Güray Yorgun ve vatandaşlarla bir araya geldi. Muhtar ve vatandaşlardan, mahallenin genel durumuna ilişkin bilgiler alan Vali Demirtaş, mahalle sakinlerinin dile getirdiği sulama göleti talebi üzerine DSİ 6. Bölge Müdürlüğü yetkilileri ile telefonla görüşerek ve sulama göleti talebinin yerine getirilmesi ve uygun alanların belirlenmesi için gerekli fizibilite çalışmalarının ivedilikle başlatılmasını istedi.

Ziyareti sırasında mahalle sakinleri ile sohbet eden Vali Demirtaş, kent merkezi ve ilçelerde muhtar ve vatandaş buluşmalarını gerçekleştirmekteki amaçlarının, vatandaşların sorunlarına çözüm yolları üretmek olduğunu yineledi.

Kozan Akdam Mahallesi Muhtarı Güray Yorgun ve mahalle sakinleri, ziyaretinden ve sorunların çözümü için gösterdiği hassasiyetten dolayı Vali Mahmut Demirtaş'a teşekkür etti.

(ELF-Y)



10.04.2017 12:15:23 TSI

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