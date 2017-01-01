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Geleneksel Çocuk Oyunları Festivali'nin ön elemeleri yapıldı

10 Nisan 2017 Pazartesi, 12:10
Geleneksel Çocuk Oyunları Festivali'nin ön elemeleri yapıldı
Geleneksel Çocuk Oyunları Festivali'nin ön elemeleri yapıldı

(Fotoğraflı)

OSMANİYE (İHA) - Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Osmaniye Belediyesi Geleneksel Çocuk Oyunları ve Oyuncakları Festivali'nin ön elemeleri yapıldı.
Osmaniye Gençlik Merkezi Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakaları Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Konfederasyonu hakemleri tarafından yönetildi.
İlk olarak 17 ilkokulun katılımı ile mendil kapmaca yarışmaları yapıldı. Öğrenciler ile birlikte velilerinde büyük ilgi gösterdiği mendil kapmaca yarışmasında eğlenceli dakikalar yaşandı. Çeşitli ilkokullardan 200 öğrencinin takımlar halinde yarıştığı mendil kapmacada Salih Bahçeli, Mithat Paşa, Cebeli Bereket ve Yediocak ilkokulları 23 Nisan'da Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak olan Osmaniye Belediyesi 2.Geleneksel Çocuk Oyunları ve Oyuncakları Festivali'nin finalinde yarışmaya hak kazandılar.
Elemelerin ikinci gününde ise sek sek yarışmasının ön elemeleri yapıldı. 7-14 yaş arası 100 öğrencinin katıldığı elemelerde finale 16 öğrenci katılmaya hak kazandı. Elemeler sırasında Osmaniye Belediyesi tarafından çocuklara yapboz dağıtıldı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gününde yapılacak olan Osmaniye Belediyesi 2.Geleneksel Çocuk Oyunları ve Oyuncakları Festivali Cumhuriyet Meydanı'nda saat 14.00'da başlayacak. Festival kapsamında gıçgıçtan çelik çomağa, kiriştek çevirmeden çember çevirmeye, gülleden kağıttan uçak yapıp uçurmaya kadar unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunları oynanacak ve öğretilecek.
Yarışmalara katılan çocuklara sürpriz hediyeler verilecek.
(ELF-Y)

10.04.2017 12:17:28 TSI
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