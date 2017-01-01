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MHP'li Taşdoğan'dan 10 Nisan Kutlaması

10 Nisan 2017 Pazartesi, 12:10
MHP'li Taşdoğan'dan 10 Nisan Kutlaması
MHP'li Taşdoğan'dan 10 Nisan Kutlaması
- MHP Gaziantep İl Başkanı Yrd. Doç. Dr. Muhittin Taşdoğan:
- "Vicdanı olmayanların korkulu rüyası polislerimizin günü kutlu olsun"

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - MHP İl Başkanı Yrd. Doç. Dr. Muhittin Taşdoğan'ın Türk Polis Teşkilatının 172. Kuruluş yıl dönümü kutladı.
MHP İl Başkanı Muhittin Taşdoğan, Türk polis Teşkilatının milletin vicdanı olduğunu belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti devletimizin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, huzur ve asayişi temin etmek, suç işlemesini önlemek suçluları adalete teslim etmek için canla başla gece gündüz demeden çalışan, görevlerini başarıyla yerine getiren Polislerimizin Polis Haftası kutlu olsun. Türk Polis Teşkilatımızın 172. kuruluş yıldönümünü kutlamanın mutluluğu içerisindeyiz. Herkesin vicdanı, vicdanı olmayanlarında korkulu rüyası olan polislerimiz ülkenin dört bir yanında büyük özveriyle çalışıyor ve bu uğurda hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyor. Tüm polis teşkilatımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Onlar bizim her şeyimiz. Allah yardımcıları olsun. Ayrıca tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekânları cennet olsun. Şehit anne babalarının ellerinden öpüyorum" dedi.
(SD-Y)

10.04.2017 12:17:33 TSI
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