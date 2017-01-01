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Kırsal kalkınmada dev hibe

- Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırım Programı kapsamında Adana'da 80 projeye KDV hariç 37 milyon 839 bin 115 lira hibe desteği verilecek



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Nuri Pir

ADANA (İHA) - Adana'da "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırım Programı" kapsamında 80 projeye KDV hariç 37 milyon 839 bin 115 lira hibe desteği verilecek.

Adana İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Muhammet Ali Tekin, düzenlediği basın toplantısında, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırım Programı'ndan hibe alabilmek için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na gönderilen 80 projenin tamamının onaylandığını kaydetti.

Toplam maliyeti 90 milyon liranın üzerinde olan 21 bitkisel üretim tesisi, 29 hayvansal üretim tesisi, dona karşı 28 rüzgar pervanesi ve 2 kırsal turizm projesi için yatırımcıların yüzde 50 hibe desteği alacağını anlatan Tekin, "Bu olay bizim için çok önemli. Üretimde Adana ilimizin gerçekten bir sıkıntısı yok. Mısır, karpuz, soya, narenciye gibi birçok üründe Adana ili üretim noktasında birinci sırada. Mesele bunun pazarlanması, depolanması ve işlenmesinde. Pazara sunulacak tesisleri kuramaz ve bunları işletemezsek hem ürettiğimiz ürünün katma değeri diğer illere kayacaktır hem de tarımsal hasılamız büyümeyecektir. Bu tesislerin sayısını en üst düzeyde artırmamız gerekiyor. Projelerin kabul edilmesi üretimden sonra depolanma ve pazarlanma aşamasında büyük ivme kazandıracaktır" şeklinde konuştu.

Adana'nın Türkiye'nin tarımsal hasıla rakamları bakımından bulunduğu 7'nci sıradaki konumunu birinci sıraya çıkarmak için tesislerin artırılması gerektiğini savunan Tekin, şöyle devam etti:

"Tesisleri yapacak firmalarımızın sonuna kadar takibi yapılacaktır. Bu tesislerin sözleşme imzalandıktan sonra bir yıl içerisinde üretime geçmesi gerekiyor. Bitkisel üretim tesisi olarak örneğin mısır, narenciye, pamuk, narenciye gibi ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesiyle ilgili 21 tesisimiz var, yaklaşık 15 milyon lira destek bu bölüme aktarılmış. Hayvancılıkta 30 tane daha büyük ahır kurulacak. 30'a yakın rüzgar pervanesi desteğimiz var. Yatırım maliyetinin yarısı olan 37 milyon 839 bin lira hibe olarak veriyoruz. KDV hariç tutarlar bunlar. Bu gerçekten Adana için çok önemli bir olay. Bunun değerlendirilmesi çiftçilerimiz tarafından olacak. İnşallah bunlar hayata geçirilince asıl fark orada ortaya çıkacaktır. Basit tabirle ilimize KDV dahil 45 milyonluk hibe parası girecek ve bu yatırıma dönüşecek. Daha sonra hem istihdam hem katma değer yönüyle büyük fayda sağlanacaktır. İnşallah hayırlı olur. Bölgemizin bu tip yatırımlara çok ihtiyacı var."

(NPR-Y)



10.04.2017 12:19:10 TSI

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