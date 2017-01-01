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Uşak'ta Polis Teşkilatının 172. yılı etkinlikleri

10 Nisan 2017 Pazartesi, 12:11
Uşak'ta Polis Teşkilatının 172. yılı etkinlikleri
Uşak'ta Polis Teşkilatının 172. yılı etkinlikleri

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Ertunç Öztürk
UŞAK (İHA) - Uşak'ta Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yılı hafta boyunca yapılacak etkinliklerle kutlanacak.

Uşak'ta etkinlikler bu sabah erken saatlerde 15 Temmuz Şehirleri Meydanında Atatürk Anıtına çelenk konulmasıyla başladı. Törene, Uşak İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Uşak protokolü ve emniyet mensupları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasını ardından Uşak İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder yaptığı konuşmada, 172. Yıl dönümü nedeniyle bu anlamlı günde kendilerini yalnız bırakmayan ve törene katılanlara teşekkürlerini sundu. Ergüder konuşmasının devamında şunları dile getirdi; "Polis Anayasa, kanunlar, tüzükler, ve yönetmeliklerin kendisine verdiği yetki ile cesaret, feragat, fedakarla, gece ve gündüz demeden, Devletin bekası, milletin huzur ve güvenliği için kutsal yemine bağlı kalarak gerektiğinde canını ve malını feda etmekten de çekinmeyerek görevini ifa etmektedir. Emniyet ve asayişin sağlanmasında, her türlü bölücü terör örgütü, geleceğimizin teminatı gençlerimizin büyük belası olan uyuşturucu ile mücadele, trafik terörü ve diğer illagal faaliyetler öncelikli görevlerimiz arasında bulunmakta ve bunlarla aralıksız olarak mücadeleye devam edilmektedir. Bu necip millete '15 Temmuzu yaşatan daha neler olacak şu tarihi bu tarihi bekleyin' diyerek meydan okuma akılsızlığını ve hadsizliğini gösteren bu hainlere karşı, milletimiz ve biz, vatanımızın bekası için her daim en ağır cezayı vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. 172 yıldır 7 gün 24 saat vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlayan, Türk Polisi adına ben ve personelim adına daha güvenli, daha huzurlu bir Uşak ve Türkiye'miz için canla başla çalışacağımıza söz veriyoruz. Türk Polis Teşkilatımızın 172. Yılı kutluyor sağlık ve başarılar diliyorum"
Polis Teşkilatının 172. Yıl dönümü etkinlikleri hafta boyunca farklı etkinliklerle devam edecek.
(EÖ-MB-Y)

10.04.2017 12:19:39 TSI
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