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YEREL HABERLER  / ÇANAKKALE HABERLERİ
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Polis teşkilatı 172 yaşında

10 Nisan 2017 Pazartesi, 12:11
Polis teşkilatı 172 yaşında
Polis teşkilatı 172 yaşında

(Fotoğraflı)

Toprak Akkaya
ÇANAKKALE (İHA) - Türk polis teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü, Biga'da törenlerle kutlandı.
Törende, İlçe Emniyet Müdürü Onur Çalışkan tarafından Cumhuriyet Meydanında bulunan Atatürk Anıtına çelenk bırakıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından İlçe Emniyet Müdürü Onur Çalışkan yaptığı açıklamada, "İnsanların en zor anında ilk akla gelen 155 i aramaktır. En zor anınızda biz yanınızdayız. Bunun sorumluluğunun farkındayız. Bu bilinçle elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz" dedi. Törenin ardından Çalışkan ve polisler toplu fotoğraf çektirerek Kaymakam Gökhan Görgülüarslan'ı makamında ziyaret etti.
(GD)

10.04.2017 12:19:41 TSI
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