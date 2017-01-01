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ATSO Antalya Türk Müziği Günleri sona erdi



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Antalya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından bu yıl 11'incisi gerçekleştirilen geleneksel ATSO Antalya Türk Müziği Günleri büyük coşkuya sahne oldu.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 135. Kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında bu yıl 11'incisi gerçekleştirilen geleneksel ATSO Antalya Türk Müziği Günleri büyük coşkuya sahne oldu. ATSO Atatürk Konferans Salonu'nda iki gün süren etkinlik boyunca 31 Türk Sanat ve Türk Halk Müziği Korusu, 1 Engelli Korusu, 4 söyleşi programı, 2 konferans, 1 açık oturum ve 1 resital gerçekleştirilirken, Antalyalı sanatseverler müziğe doydu. ATSO Kültür ve Sanat Komisyonu'nun evsahipliğinde yapılan etkinlikte, özellikle geleceğin sanatçı adayları seslendirdikleri parçalar büyük beğeni topladı. Antalya Engelliler Sanatevi Korusu'nun gösterisi ayakta alkışlandı.



Sümer Ezgü sürpriz yaptı

Ünlü Türk halk Müziği Sanatçısı Sümer Ezgü, etkinliğin finalinde bir sürpriz yaparak kendi adını taşıyan akademi ile birlikte sahneye çıktı. "Anadolu'dan Geldik" parçasını seslendiren Sümer Ezgü müzikseverleri coşturdu.

Antalya Türk Müziği Günleri kapsamında geçtiğimiz yıl yaşamlarını kaybeden ünlü bestekar Gültekin Çeki ile koro şefi Fevzi Yılmaz için bir anı programı gerçekleştirildi.

ATSO Antalya Türk Müziği Günleri finalinde ATSO Meclis Başkanı Süleyman Özer ve ATSO Başkan Yardımcısı Mustafa İssi, katılımcılara teşekkür plaketi verdi.

(SÇ-SÇ-Y)



10.04.2017 12:22:23 TSI

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