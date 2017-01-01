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Kampüste 'SMİT SUMMİT' rüzgarı

- Öğrenciler AKM'ye sığmadı

- SMİT SUMMİT etkinliğinin 5'incisi düzenlendi

- İletişimin zirvesi Eskişehir'de bir araya geldi



(Fotoğraflı)



Kadir Arslan

ESKİŞEHİR (İHA) - Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya Kulübünün her yıl sektörden başarılı isimleri öğrencilerle buluşturduğu Sosyal Medyada İletişim Tasarımı Zirvesi (SMİT SUMMİT) etkinliğinin beşincisi düzenlendi. Etkinliğe katılmak isteyen öğrenciler salona sığmazken eğlenceli anlar yaşadı.

Yunus Emre Yerleşkesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (AKM) Opera ve Bale Salonu'nda 8-9 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen etkinlikte konuşmacılar salondaki öğrencilere sektörle ilgili bilgilerini aktardılar. İş hayatının merak edilenlerini ve başarılı olmak için ne yapılması gerektiğini öğrencilere anlatan konuşmacılar, katılımcılar tarafından merak edilen soruları da yanıtladı. Etkinliğe Anadolu Üniversitesi öğrencilerinin yanı sıra Osmangazi Üniversitesi'nden ve şehir dışından da öğrenciler katıldı.



Danla Bilic ve Kafalar kırdı geçirdi

Sosyal Medya Kulübü tarafından geleneksel olarak düzenlenen SMİT SUMMİT isimli etkinliğe Youtube'da oldukça ün sahibi olan ve çektiği makyaj videolarıyla ses getiren Make Up Killer Danla Bilic'in yanı sıra eğlenceli videolara imza atan Kafalar, Instagram'ın en çok takip edilen fotoğrafçılarından Ahmet Erdem, AFİ Dijital Ajans Başkanı Ahmet Beliktay, Yeni Medya Uzmanı Dilara Eldaş, Fotoğrafçı Fethi Karaduman, Galatasaray Spor Kulübü Sosyal Medya Yöneticisi Oğuz Alp Tan, Hürriyet Sosyal Medya ve İçerik ekip lideri Cemal İve, beIn Sports Kurumsal İletişim ve Reklam Departmanı Sosyal Medya Uzmanı Serkan Ağbaba, Happy Digital Ajans Başkanı Volkan Ekiz ve Cheil Worldwide Turkey Creative Director Feyzi Cihan Kavaklıpınar katıldı. Paylaştıkları videolarla internet fenomeni olan Kafalar grubu üyeleri Atakan Özyurt ve Fatih Yasin yaptığı espriler ve anlattıklarıyla salondaki izleyicileri kahkahaya boğdu. Haklarındaki merak edilenleri de yanıtlayan ikilinin ardından sahne alan Danla Bilic ise gördükleri yoğun ilgiden dolayı herkese teşekkür etti.

(KA-HA-Y)



10.04.2017 12:23:32 TSI

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