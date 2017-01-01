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Mimar Sinan İçin pedal çevirdiler



(Fotoğraflı)



Koray Ustabaşı

EDİRNE (İHA) - Vefatının 429. Yılında Mimar Sinan'ı Anma Etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi. Tura katılan bisiklet tutkunları Mimar Sinan için Selimiye Camii'nden Edirne Belediyesi Protokol Evi'ne kadar pedal çevirdi.

Edirne Belediyesi, Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği, TMMOB Mimarlar Odası Edirne Temsilciliği, EFOD ve Trakya Üniversitesi'nin katıklarıyla ölümünün 429'uncu yılında Mimar Koca Sinan'ı Anma Etkinliği çerçevesinde tören düzenlendi.

Mimar Sinan Heykeli önünde düzenlenen törene Edirne Belediye Başkanı Yardımcısı Selçuk Çakır, TMMOB Mimarlar Odası Edirne Temsilcisi Mehmet Emin Parlakçı, İnşaat Mühendisleri Odası Edirne Temsilciliği'nden Nihat Çolak, mimarlar, mühendisler, kurum müdürleri ile Edirne'de bulunan bisiklet kulüplerinin üyeleri katıldı.

Törende konuşan Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Çakır, Mimar Sinan Anma Etkinlikleri 'ne katkıda bulunanlara teşekkür etti. 2018 yılında Sinan'ın sanatçı Mimar Sinan olarak da anılabileceğini belirten Çakır, "Bu temalar Sinan'ın anlamak adına devam edecek. Mimar Sinan bizim hemşehrimizdir. Çok kısa bir süre önce Edirne Belediyesi olarak Fatih Sultan Mehmet ile ilgili bir kompozisyon hazırladık ve Edirnelilere sunduk. Bu çok takdir gördü. Sinan ve Sinan'ın eserleri asırlarla takdir görüyor. Bundan sonra Sinan'ı daha iyi anlamalı ve onu daha iyi anmalıyız" dedi.

Mimar Sinan'ın Selimiye ile kubbelerin efendisi olduğunu anlatan TMMOB Mimarlar Odası Edirne Temsilcisi Mehmet Emin Parlakçı, "Mimar Sinan Koca Sinan bir dönüm noktasıdır. Mimar Sinan, kubbeyi tasarlamıştır. Eserleri eşsizdir. Mimarlık kamu hizmetidir. Tüm toplumu etkiler ve ilgilendirir. Mimarlık ürünleri sanatla beslendiği oranda ölümsüzleşir. Mimar Koca Sinan'ı geniş kitlelere anlatmak, Edirnelilerin borcudur. Geçen yıl Mimar Sinan'ın mühendis yanını gündeme getirmiştik. Önümüzdeki yıl Mimar Sinan'ı tarihi Edirne süetinde, etkinliklerin gücünü artırarak gündeme almak istiyoruz. Ayrıca Mimarlar Odası Edirne Temsilciliği olarak Mimar Koca Sinan'ın onur üyeliğini yönetim kurulumuzca tespit ve tescil edildi" deyi konuştu.

İnşaat Mühendisleri Odası Edirne Temsilciliği adına konuşan Nihat Çolak ise, bu yıl Mimar Sinan'ın mühendislik yanının gündeme getirildiğini ifade ederek, bu durumun kendilerini sevindirdiğini söyledi. Mimar Sinan'ın suyollarını bilim insanları ile tartıştıklarını ifade eden Çolak, "Sinan'a sahip çıkmak sadece en önemli yapıtlarını gezmekle olmuyor" şeklinde konuştu.

Daha sonra katılımcılar, Edirne Belediyesi tarafından Selimiye Meydanı'na konulan 'Edirne' yazısı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

'Mimar Sinan Bisiklet Turu' kapsamında bisiklet tutkunları Selimiye Camii önünden Edirne Belediyesi Protokol Evi'ne kadar pedal çevirdi.

(KU-MEF-Y)



10.04.2017 12:24:30 TSI

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