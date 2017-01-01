10 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Ücretsiz sinema günleri nisan programı başladı

10 Nisan 2017 Pazartesi, 12:19
Ücretsiz sinema günleri nisan programı başladı

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin, her ay düzenlediği ücretsiz sinema günleri kapsamında gösterime giren "Neşeli Dalgalar", "Cesur Kahramanlar" ve "Satıcı" filmleri çocuklar ve yetişkinler tarafından ilgiyle izlendi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin, çocuklara sinemayı sevdirme ve yetişkinlerin sanatsal faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla düzenlediği ücretsiz sinema günleri, nisan ayı programı ile devam ediyor. Hafta sonu Kültür ve Kongre Merkezi'nde çocuklar, animasyon türünde "Neşeli Dalgalar" ve "Cesur Kahramanlar (Ejderha Büyüsü)" filmlerini ilgiyle izledi.
Asgar Farhadi'nin yazıp yönettiği İran-Fransa ortak yapımı olan ve Oscar ödül töreninde Yabancı Dilde En İyi Film ödülünü kazanan dram türündeki "Satıcı" filimi de yetişkinler tarafından ilgiyle takip edildi. 8 Nisan'da başlayan ücretsiz sinema günleri hafta içi ve hafta sonu yapılacak gösterimlerle devam edecek. Film etkinliği 30 Nisan'da çocuk ve yetişkinlere yönelik yapılacak gösterimlerle sona erecek.
(İHA-MP-Y)

10.04.2017 12:26:40 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır'da 3 ton esrar ele geçirildi
YEREL

DİYARBAKIR'DA 3 TON ESRAR ELE GEÇİRİLDİ
Başkan Atilla'dan DTB'ye ziyaret
YEREL

BAŞKAN ATİLLA'DAN DTB'YE ZİYARET
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla:
YEREL

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI CUMALİ ATİLLA:
&quot;Güçlü Türkiye için tam destek&quot;
YEREL

"GÜÇLÜ TÜRKİYE İÇİN TAM DESTEK"
Dicle Elektrik, Diyarbakır'da 9 bin sokak lambasını yeniledi
YEREL

DİCLE ELEKTRİK, DİYARBAKIR'DA 9 BİN SOKAK LAMBASINI YENİLEDİ
AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Gezer, köy köy geziyor
YEREL

AK PARTİ BAĞLAR İLÇE BAŞKANI GEZER, KÖY KÖY GEZİYOR
Spor Toto 3. Lig
YEREL

SPOR TOTO 3. LİG
Barış ortaokuluna yeni Z Kütüphane
YEREL

BARIŞ ORTAOKULUNA YENİ Z KÜTÜPHANE
Pasur Belediyespor, Diyar21Spor'u 6-0 yendi
YEREL

PASUR BELEDİYESPOR, DİYAR21SPOR'U 6-0 YENDİ
Bağlar eğitimde çıtayı yükseltiyor
YEREL

BAĞLAR EĞİTİMDE ÇITAYI YÜKSELTİYOR
AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı Kikizade referandum çalışmalarını aralıksız sürdürüyor
YEREL

AK PARTİ YENİŞEHİR İLÇE BAŞKANI KİKİZADE REFERANDUM ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR
TES-DER'de Araç güven tazeledi
YEREL

TES-DER'DE ARAÇ GÜVEN TAZELEDİ
Bilfen Okulları'ndan örnek uygulamalar
YEREL

BİLFEN OKULLARI'NDAN ÖRNEK UYGULAMALAR
EN ÇOK OKUNANLAR
Playboy modeli Sara tangalı doğa fotoğraflarıyla internet fenomeni oldu!
YAŞAM

TANGALI DOĞA YÜRÜYÜŞÇÜSÜ FENOMEN OLDU!

 1
  • 2 İlber Ortaylı'nın gençlik fotoğrafı sosyal medyada olay oldu
  • 3 Bomba fotoğraf! Lens ve 2 Beşiktaşlı...
  • 4 Nusret'in bu fotoğrafa yaptığı yorum olay oldu