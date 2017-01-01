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Ücretsiz sinema günleri nisan programı başladı



DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin, her ay düzenlediği ücretsiz sinema günleri kapsamında gösterime giren "Neşeli Dalgalar", "Cesur Kahramanlar" ve "Satıcı" filmleri çocuklar ve yetişkinler tarafından ilgiyle izlendi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin, çocuklara sinemayı sevdirme ve yetişkinlerin sanatsal faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla düzenlediği ücretsiz sinema günleri, nisan ayı programı ile devam ediyor. Hafta sonu Kültür ve Kongre Merkezi'nde çocuklar, animasyon türünde "Neşeli Dalgalar" ve "Cesur Kahramanlar (Ejderha Büyüsü)" filmlerini ilgiyle izledi.

Asgar Farhadi'nin yazıp yönettiği İran-Fransa ortak yapımı olan ve Oscar ödül töreninde Yabancı Dilde En İyi Film ödülünü kazanan dram türündeki "Satıcı" filimi de yetişkinler tarafından ilgiyle takip edildi. 8 Nisan'da başlayan ücretsiz sinema günleri hafta içi ve hafta sonu yapılacak gösterimlerle devam edecek. Film etkinliği 30 Nisan'da çocuk ve yetişkinlere yönelik yapılacak gösterimlerle sona erecek.

(İHA-MP-Y)



10.04.2017 12:26:40 TSI

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