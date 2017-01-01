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YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
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Mahmudiye Bocce yarışmasında il birincisi oldu

10 Nisan 2017 Pazartesi, 12:20
Mahmudiye Bocce yarışmasında il birincisi oldu
Mahmudiye Bocce yarışmasında il birincisi oldu

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Mahmudiye ilçesi okulları, okullar arası Bocce yarışmasında il birincisi oldu.
Eskişehir Sazova Vali Sami Sönmez Spor Kompleksinde düzenlenen okullar arası Bocce yarışmasında, Mahmudiye Yunusemre Anadolu Lisesi ve Mahmudiye Ortaokulu erkek Bocce takımları il birincisi oldu. Bu sonuçlarla Yunus Emre Anadolu Lisesi ve Mahmudiye Ortaokulu, Ankara'da düzenlenecek bölge yarışmasında Eskişehir'i temsil edecek. Yarışmaların sonunda kupaları alan takımların sevincine, beden eğitimi öğretmenleri ve Mahmudiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri de ortak oldu.
(İHA-KÇ)

10.04.2017 12:27:58 TSI
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