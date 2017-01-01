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Anadolu Üniversitesine eğitim amaçlı otomobil bağışı



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Tofaş, Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesine eğitim amaçlı kullanılmak üzere imzalanan protokolle bir araç bağışladı.

Öğrenci Merkezi Salon 2016'da düzenlenen protokol törenine Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan ve Tofaş Dış İlişkiler Direktörü Güray Karacar katıldı. Protokol töreninde konuşan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Tofaş'ın gerçekten çok önemli bir adımla üniversitelerine bir otomobil bağışladığını kaydetti. Gündoğan, "Bu araç, üniversitemizin Mühendislik Fakültesi öğrencileri tarafından eğitim amaçlı olarak kullanılacak. Bundan yaklaşık iki sene önce üniversitemize bir Amerikan kargo firması, Boeing 727 tipi bir uçağı Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültemiz tarafından kullanılmak üzere bağışlamıştı. Motorları ve ek motoru ile verilen bu uçak, çok önemli bir eğitim hizmeti niteliği taşıyordu. Öğrencilerimiz, bu uçak sayesinde gerçek motor üzerinde çalışma şansı yakaladılar. Dolayısıyla, Tofaş firması tarafından bağışlanan bu otomobil de Mühendislik Fakültesi öğrencilerine aynı şansı tanıyacak. Öğrencilerimiz, gerçek bir otomobil motoru üzerinde çalışacaklar. Bu sebeple Tofaş'a çok teşekkür ediyorum. Umarım, bundan sonraki süreçte diğer firmalarımız da eğitime bu şekilde katkı vermeye devam edecekler" şeklinde konuştu.

"Sayın Rektörümüz Naci Gündoğan'a güzel sözleri için çok teşekkür ediyorum" diyen Tofaş Dış İlişkiler Direktörü Güray Karacar ise "Biz Tofaş firması olarak, 57 farklı eğitim kurumuna 1 yıl içerisinde bu otomobil bağışını gerçekleştireceğiz. Eski adı 'Fiat Laboratuvarları' yeni adı ise 'Meslek Eğitime Destek' isimli projemiz çerçevesinde bu bağışı, 17 okula ve 41 üniversiteye yapacağız" dedi. Firmalarının sektördeki durumu ve gelecekten beklentileri hakkında da konuşan Karacar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz, geçen yıl üretim rekoru kırdık. Ülkemizde ilk defa 387 bin otomobil aynı fabrikada üretildi, ardından ihracat rekoru geldi. Otomotiv sektörü, şu anda cari açık vermeyen tek sektör. Amacımız, sizin bu sıralarda otomotiv ile tanışmanız, sonra da bize katılmanız. Geçen yıl, 3 bin 600 kişiyi istihdam ettik. Kalifiye elemanlarla çalışmak istiyoruz çünkü çok ciddi bir şekilde iş gücüne ihtiyacımız var."

(KÇ-HA-Y)



10.04.2017 12:30:06 TSI

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