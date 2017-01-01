10 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Anadolu Üniversitesine eğitim amaçlı otomobil bağışı

10 Nisan 2017 Pazartesi, 12:22
Anadolu Üniversitesine eğitim amaçlı otomobil bağışı
Anadolu Üniversitesine eğitim amaçlı otomobil bağışı

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Tofaş, Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesine eğitim amaçlı kullanılmak üzere imzalanan protokolle bir araç bağışladı.
Öğrenci Merkezi Salon 2016'da düzenlenen protokol törenine Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan ve Tofaş Dış İlişkiler Direktörü Güray Karacar katıldı. Protokol töreninde konuşan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Tofaş'ın gerçekten çok önemli bir adımla üniversitelerine bir otomobil bağışladığını kaydetti. Gündoğan, "Bu araç, üniversitemizin Mühendislik Fakültesi öğrencileri tarafından eğitim amaçlı olarak kullanılacak. Bundan yaklaşık iki sene önce üniversitemize bir Amerikan kargo firması, Boeing 727 tipi bir uçağı Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültemiz tarafından kullanılmak üzere bağışlamıştı. Motorları ve ek motoru ile verilen bu uçak, çok önemli bir eğitim hizmeti niteliği taşıyordu. Öğrencilerimiz, bu uçak sayesinde gerçek motor üzerinde çalışma şansı yakaladılar. Dolayısıyla, Tofaş firması tarafından bağışlanan bu otomobil de Mühendislik Fakültesi öğrencilerine aynı şansı tanıyacak. Öğrencilerimiz, gerçek bir otomobil motoru üzerinde çalışacaklar. Bu sebeple Tofaş'a çok teşekkür ediyorum. Umarım, bundan sonraki süreçte diğer firmalarımız da eğitime bu şekilde katkı vermeye devam edecekler" şeklinde konuştu.
"Sayın Rektörümüz Naci Gündoğan'a güzel sözleri için çok teşekkür ediyorum" diyen Tofaş Dış İlişkiler Direktörü Güray Karacar ise "Biz Tofaş firması olarak, 57 farklı eğitim kurumuna 1 yıl içerisinde bu otomobil bağışını gerçekleştireceğiz. Eski adı 'Fiat Laboratuvarları' yeni adı ise 'Meslek Eğitime Destek' isimli projemiz çerçevesinde bu bağışı, 17 okula ve 41 üniversiteye yapacağız" dedi. Firmalarının sektördeki durumu ve gelecekten beklentileri hakkında da konuşan Karacar, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Biz, geçen yıl üretim rekoru kırdık. Ülkemizde ilk defa 387 bin otomobil aynı fabrikada üretildi, ardından ihracat rekoru geldi. Otomotiv sektörü, şu anda cari açık vermeyen tek sektör. Amacımız, sizin bu sıralarda otomotiv ile tanışmanız, sonra da bize katılmanız. Geçen yıl, 3 bin 600 kişiyi istihdam ettik. Kalifiye elemanlarla çalışmak istiyoruz çünkü çok ciddi bir şekilde iş gücüne ihtiyacımız var."
(KÇ-HA-Y)

10.04.2017 12:30:06 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

EŞYODER üyeleri şiir ve türkülerini polisler için seslendirdi
YEREL

EŞYODER ÜYELERİ ŞİİR VE TÜRKÜLERİNİ POLİSLER İÇİN SESLENDİRDİ
Mahmudiye Bocce yarışmasında il birincisi oldu
YEREL

MAHMUDİYE BOCCE YARIŞMASINDA İL BİRİNCİSİ OLDU
Kampüste 'SMİT SUMMİT' rüzgarı
YEREL

KAMPÜSTE 'SMİT SUMMİT' RÜZGARI
Pedallar kalpler için döndü
YEREL

PEDALLAR KALPLER İÇİN DÖNDÜ
Bakan Avcı, kıraathaneyi ziyaret etti
YEREL

BAKAN AVCI, KIRAATHANEYİ ZİYARET ETTİ
Sarıcakaya projelerin yarısını kaptı
YEREL

SARICAKAYA PROJELERİN YARISINI KAPTI
Rektör Gündoğan'ın Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 172. Yıldönümü mesajı
YEREL

REKTÖR GÜNDOĞAN'IN POLİS TEŞKİLATI'NIN KURULUŞUNUN 172. YILDÖNÜMÜ MESAJI
İş sağlığı ve güvenliği masaya yatırıldı
YEREL

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MASAYA YATIRILDI
Başkan Kurt ve Milletvekili Yüksel'den Gündoğdu'ya ziyaret
YEREL

BAŞKAN KURT VE MİLLETVEKİLİ YÜKSEL'DEN GÜNDOĞDU'YA ZİYARET
Vali Çelik'in Polis Haftası mesajı
YEREL

VALİ ÇELİK'İN POLİS HAFTASI MESAJI
Rektör Gönen'in Polis Haftası mesajı
YEREL

REKTÖR GÖNEN'İN POLİS HAFTASI MESAJI
Başkan Kurt sahneye çıkıyor
YEREL

BAŞKAN KURT SAHNEYE ÇIKIYOR
Kızılayın Sanal Gerçeklik Projesi
YEREL

KIZILAYIN SANAL GERÇEKLİK PROJESİ
Ata sporu okçuluğu yaşatmaya çalışıyorlar
YEREL

ATA SPORU OKÇULUĞU YAŞATMAYA ÇALIŞIYORLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
Playboy modeli Sara tangalı doğa fotoğraflarıyla internet fenomeni oldu!
YAŞAM

TANGALI DOĞA YÜRÜYÜŞÇÜSÜ FENOMEN OLDU!

 1
  • 2 İlber Ortaylı'nın gençlik fotoğrafı sosyal medyada olay oldu
  • 3 Bomba fotoğraf! Lens ve 2 Beşiktaşlı...
  • 4 Nusret'in bu fotoğrafa yaptığı yorum olay oldu