Başkan Türel Kepez'de

ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kepez'in Erenköy ve Göçerler Mahallelerinde vatandaşlarla buluştu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kepez'in Göçerler ve Erenköy Mahallerinde 16 Nisan Referandum sürecini anlattı. Anayasa referandum paketi ile ilgili her şeyin söylendiğini belirten Başkan Türel, "Tartışmalar yapılıyor. Hayırcılar yalana doymuyor. Her gün bir yalana devam ediyorlar. Muhtarlıkları kapatacaksınız diyorlar, Lokantaları kapatacaksınız diyorlar daha neler neler. Ama vatandaşımız her şeyin farkında. Referandum paketinin içindeki her madde, bu ülkenin çok daha hızlı kalkınması ile ilgili. Bu kadar basit. Biz ne zaman kurumlarımızı güçlendirmeye kalksak bu yalanlara maalesef maruz kaldık. Cumhurbaşkanımız bunlara yalan fabrikası diyor; ama bunlar olsa olsa yalan atölyesi olur. Üç beş yalanın arkasında senelerdir milleti kandırmaya çalışıyorlar" dedi.



Hayırcıların her satırı yalan

'Tek adamlık gelecek. Diktatörlük gelecek' söylentilerini değerlendiren Başkan Türel, "Milletin seçtiği bir tek adamın diktatör olabilmesi mümkün mü? Hem de yüzde 50'nin üstünde toplumsal uzlaştırma gereken bir Cumhurbaşkanı tek adam olabilir mi? Dünyanın neresinde diktatörler iki defa beni seçin, daha fazla seçmeyin diyor. Asıl Diktatör Suriye'de. Diktatör ölünceye kadar kalmak ister. Orada kalmak için halkına zulüm eder. Bebekleri kimyasal silahla öldürür. Bizde halkın seçtiği bir Cumhurbaşkanı en fazla 10 sene kalacak ve normal vatandaş gibi her türlü suçtan yargılanacak. Evet çıkarsa Cumhurbaşkanları artık her suçtan yargılanır hale gelecek. Hangi diktatör gelin beni çok daha kolay yargılayın diye seçtirmeye çalışır. Aslında bu sistemin içinde bu hayırcıların, bu yalancıların her satırı yalan. Bunların artık konuştuklarının akılla mantıkla savunulur tarafı yok" diye konuştu.



Hizmetler coştu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Antalya'da Türk-Rus Derneği'nde yaşadığı bir olayı anlatan Başkan Türel, "Antalyamızın medarı iftiharı bakanımız geçenlerde, ben Türk Rus Derneği'ne gidiyorum dedi. Hayırdır dedim. Antalya'da yaşayan Rus vatandaşlarımıza birileri gitmiş 'eğer evet çıkarsa sizin başınızı örtecekler, zorla Müslüman yapacaklar' demiş. Bunlar da inanmış. 'Öyle değil demeye gidiyorum' dedi. Böyle bir şey olabilir mi? Bu nasıl bir yalan iftira. Bunların hepsi geçmişte de aynısını yaptı. Büyükşehir Yasası'nı çıkarıyorken nasıl aynı yalanları attılarsa; şimdi de Cumhuriyet elden gidiyor, tek adamlık geliyor, eyalet sistemi geliyor, bölünüyoruz, parçalanıyoruz diye bağırıyorlar. İşte 3 senedir Büyükşehir Yasası'yla, hem de maşallah Allah bereketini arttırsın hizmete coşmuş bir şekilde Gazipaşa'dan Kaş'a kadar hizmet ediyoruz. Hani bölünecektik, parçalanacaktık, Cumhuriyet elden gidecekti. Evelallah hiçbirisi olmadı; bir de hizmetler coştu gitti. Ne zaman iyi bir şey yapsak hep bunları söylediler" şeklinde konuştu.



Kumanda milletin elinde

Almanya'nın, Hollanda'nın, İsviçre'nin, yaptığı hayır kampanyalarının iyi analiz edilmesi gerektiğine işaret eden Başkan Türel, sözlerini şöyle sürdürdü: "Almanya'sı, Hollanda'sı; İsviçre'si kendi gazetelerinde, televizyonlarında hayır kampanyası yapıyor. Neden oradan kendi televizyonları üstünden bizim vatandaşlarımıza hayır mesajı gönderiyor. Biz çok güçlü olalım diye mi? hayır kampanyaları yapıyorlar. Aman Türkler daha çok zenginleşsin refaha kavuşsun, daha çok gelişsin diye mi? Dertleri belli. Senelerce eski Türkiye'de millet direksiyonda gibi görünmüş, uzaktan kumandayla kendileri idare etmiş. Ama biz ne yaptık o uzaktan kumandaları onların elinden aldık. Kumandaları milletin eline verdik. Yeni Türkiye'de artık direksiyona hakim olan millettir. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Şimdi eski hevesleri depreşti. Onun için hayır kampanyası yapıyorlar. Valla bu millet 16 Nisan'da çok güzel bir cevap verecek, buna kalpten inanıyorum. Dağdaki terörist neden hayır kampanyası diye yırtınıyor. Ülkeyi 40 senedir vatan evlatlarımızın canına kast ederek bölmek isteyen teröristler, Kandil'de İmralı'da niye hayır kampanyaları yapıyor. Türkiye'de artık şehre inemedikleri için Avrupa'nın meydanlarında hayır kampanyalarıyla cirit atıyorlar. İsviçre'de Sayın Cumhurbaşkanımızın şakağına dayanmış bir silahla niye hayır kampanyaları yapıyorlar. Bu devleti onlar mı birleştirecek, teröristler mi birleştirecek, yoksa Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Devlet Bahçeli ve arkadaşları mı birleştirecek, bütünleştirecek? Bunun cevabı bile aslında birçok şeyi açıklıyor."



Avrupa konseyi videosunu halka izletti

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, konuşmasına kısa bir ara vererek iki hafta önce Strasburg'da Avrupa Konseyi toplantısında yaşadığı olayı video gösterisiyle halka izletti. Türel videoyu izletirken aynı zamanda yaşadıklarını da anlattı.

"Avrupa Konseyi'nde Milli Heyet Başkanıyım. HDP'li belediye başkanların tutuklanması ve kayyum atanmasıyla ilgili rapor görüşülecekti. Belediyenin resmi aracıyla canlı bomba eylemi yaptırmış belediye başkanlarını neredeyse kahraman ilan edecekler. Belediyenin araçlarıyla çukur kazıp içeriye asker polis giremesin diye teröristin peşinden koşanları, neredeyse kahraman ilan edecekler. Bu arada verdiğimiz tüm önergeler Avrupalılar tarafından reddedildi. Ben ne zaman konuşmaya başladım arkamdan birileri laf atıp duruyor. Yalan, yuh diyorlar, kahkahalar atıyorlar. İşte görüyorsunuz. Arkamda poşulu kadın videoya çekiyor. Akılları sıra benim dikkatimi dağıtacaklar konuşamayayım diye. Orada bu konularla ilgili gerçekleri anlattım. Tabi ki biz 6 büyük ülkeden biri olduğumuz için Türkçe konuşuyoruz. Büyük bir gururla Türkçe konuşuyoruz onlar çeviriyor. Serap Bucak diye HDP'li bir üyenin neden gelmediğini soruyorlar bana. Ben de anlatıyorum. Biz İçişleri Bakanlığı'ndan izin alıp geldik. O izin almadan gelmeye çalıştı. Alsaydı izin gelirdi. Bunları anlattım. Beni çekmeye çalışıyorlar. Telefonla çekim yasak aslında. Yanındaki ile konuşuyormuş gibi hem bana laf atıyor bir de beni çekiyorlar. Konsey başkanı kaç kez ikaz etti. HDP Milletvekilli Ertuğrul Kürkçü de vardı. İşaret fişekleri poşularını boyunlarına takıp gelmişler oraya. Yani ya terör örgütünün yandaşı ya sempatizanı ya da teröristin ta kendisi. Bizim ülkemizin bakanlarını oraya sokmayacağız diye yırtınıyorlar. Atlarıyla, itleriyle bizim milletimizin üstüne saldıracak kadar alçak bir hale geliyorlar; ama teröristler Avrupa Konseyi'nin Genel Kurulu'nun göbeğinde cirit atıyor, yazıklar olsun. Bizde güzel bir söz vardır; Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Toplantı salonundan çıkıyorken bir tanesi yanıma geldi, dedi ki 'Bugün Avrupa Konseyi hayır dedi sizi çok üzdük, 16 Nisan'da da Türkiye hayır dediğinde sizi bir daha üzeceğiz. Hayır çıktığında biz sevineceğiz siz üzüleceksiniz' dedi. Ben de döndüm dedim ki bak kardeşim ben sana bir şey söyleyeyim, bu büyük millet Kurtuluş Savaşı Destanını, Çanakkale Destanını, 15 Temmuz Destanını yazdı. 16 Nisan'da da destan yazacak. İnşallah sandıklardan evet çıkacak siz teröristler üzüleceksiniz. Türk milleti sevinecek dedim."



16 Nisan destanı, 1 hafta sonra yazılacak

'Bir demokrasi şehidinin adını şerefle taşıyorum' diyen Başkan Türel, "Hayır diyen vatandaşlarımız teröristtir diyemeyiz, demeyiz de. Ama hayır diyecek vatandaşlara diyoruz ki 'Sen hayır diyorsun diye sana terörist demiyoruz; ama dağdaki teröristlerin hepsi hayırcı. Bunun farkında ol. Ondan sonra ne karar vereceksen baş tacı. Hayır çıktığında teröristler bana Avrupa Konseyi'nde siz üzüleceksiniz biz sevineceğiz dedi. Biz bu milletin sayesinde ayakta duruyoruz. 16 Nisan destanı bir hafta sonra sizlerin oylarıyla yazılacak. Bize diyorlar ya Cumhuriyet elden gidiyor diye. Cumhuriyet gidiyor ama 2023'te, 100. senesinde, dünyanın 10'ncu büyük devleti, Avrupa'nın 3'ncü büyük devleti olmaya gidiyor. Siz bunun farkındasınız. Bunu engellemek için bizim karşımızda senelerdir bize engel çıkarmaya çalışıyorsunuz. 16 Nisan siyasi parti tercihi değil. Biz çocuklarımızı çok daha güçlü bir sistemle geleceğe emin şekilde taşıyacak ayağımızdaki zincirleri çözerek daha hızlı koşacağımız güçlü bir hükümet sistemi için karar veriyoruz. Bunu iyi düşünelim. Tek vatan, tek bayrak, tek devlet, tek millet, karamız evet" diyerek sözlerini tamamladı.

10.04.2017 12:31:11 TSI

