YEREL HABERLER / KONYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Beyşehir'de sema programı

Beyşehir'de sema programı



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde yapımı tamamlanarak hizmete giren Beyşehir Kültür ve Yaşam Merkezi'nde sema programı düzenlendi.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Beyşehir Belediyesi tarafından Beyşehir'de sema programı düzenlendi. Beyşehir Kültür ve Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen program, Konya'nın tanıtım filmi, 15 Temmuz filmi, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek'in mesajı ile Beyşehir Belediyesi'nin çalışmalarının ve ilçeye yapılan yatırımların yer aldığı video gösterileri ile başladı. Ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar okundu.

Konya Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Turizm Şube Müdürü Mustafa Yılmaz, Konya Büyükşehir Belediyesi olarak dünyanın her yerine Hazreti Mevlana'nın sevgi ve hoşgörüsünü taşımak için bu tür sema ayinleri tertip ettiklerini söyledi. Yılmaz, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Akyürek'in ilçelerde sema programları düzenlenmesini arzu ettiğini söylemesi üzerine, 28 ilçemizde program düzenlemekteyiz" dedi.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun da, yapımı tamamlanan Kültür ve Yaşam Merkezi'ndeki ilk programda salonu dolduran yoğun kalabalığı görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Özaltun, "Buradan üç yıl öncesine dönmek istiyorum. Belediye başkanı aday adayıyım. Aday olarak AK Partimiz beni karar kıldı ve aday tanıtım törenini Göl Düğün Salonu'nda yaptık. Belediyemize ait göl düğün salonu küçük bir salondu. O gün dedim ki 'Allah'ım bana büyük bir salon yaptırmayı nasip eyle. Allah'a şükürler olsun ki 3 yıl geçti aradan bin 71 kişilik koltuk kapasiteli bir Kültür ve Yaşam Merkezi yapmayı bizlere nasip eyledi. 'Bu makamlar mevkiler geçici, eserler kalıcı' diyoruz. Bu eserler içerisine siz değerli hemşehrilerimiz geldiğinde bir tane 'Allah razı olsun' demesi bizler için mutluluk kaynağı olacaktır" diye konuştu.

Kültür ve Yaşam Merkezi'nin hizmete girmesiyle bundan böyle Beyşehir'de kültürel ve sosyal faaliyetlerin daha da artacağını, sinema ve tiyatro etkinliklerinin de ilçeye yakışır bu nezih mekanda düzenlenmeye başlayacağını ifade eden Özaltun, "İnşallah bundan sonra gerek gençlerimizin gerek okullarımızın gerek bütün resmi kurumlarımızın burada program yapmaları en çok istediğimiz bir konu. Burası sizler için yapıldı. Kullanmak tamamen size özel. Sadece özel olmadığı müddetçe ücret de talep etmeyeceğiz. Gençlerimize buradan seslenmek istiyorum, özellikle burada her hangi bir etkinlik yapmak isterseniz gene burada katılımcıları biz sağlayalım. Sizler sayesinde program yapalım. Ama bizim tek istediğimiz var, bu salonu hınca hınç doldurmanızdır" diye konuştu.

Sema programına Beyşehir Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Belediye Başkanı Murat Özaltun, Konya Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Turizm Şube Müdürü Mustafa Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Şenol, Belediye Başkan Yardımcısı Halim Gümüşel, kurum amirleri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

(AH-Y)



10.04.2017 12:31:49 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER