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YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
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Osmaneli'de Türk Polis Teşkilatının 172. Yıl Dönümü töreni

10 Nisan 2017 Pazartesi, 12:25
Osmaneli'de Türk Polis Teşkilatının 172. Yıl Dönümü töreni
Osmaneli'de Türk Polis Teşkilatının 172. Yıl Dönümü töreni

(Fotoğraflı)

Zeki Ceyhan
BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.
Tören, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Yardımcısı Yalçın Avcı'nın Hükmet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Ardından bir konuşma yapan Avcı, toplumun dirlik, düzen, huzur ve güvenliğini, vatandaşın can ve malını, kanun hakimiyetini ve devlet otoritesini sağlama gibi çok önemli ve hayati değerleri üslenmiş olan teşkilatın 172. kuruluş yılının kutlandığını kaydetti. Avcı, "Teşkilatımız hukuk kuralları içerisinde hareket eden anayasal sistemimizin inançlı ve kararlı korucusudur. Türk ulusu, polisine her zaman güvenmiş ve görevini yerine getirmesinde ona her türlü desteği vermiştir. Bu zor görevin yerine getirilmesinde siz Osmanelililer den büyük yardım gördük. Bundan sonra da bizden yardım ve desteğinizi esirgemeyeceğinize inanıyorum. Bizim başarılı olmamız sizin evinizde, iş yerinizde, aileniz ile birlikte güven ve huzur içinde yaşamanız demektir. Bugüne kadar olan çalışmalarımızda daima haklı olanın yanında, haksızların karşısında olduk. Bundan sonra da görevlerimizi yaparken anayasa, kanun, tüzük ve yönetmeliklerin dışına çıkmadan kamu düzenini bozmak isteyenlere taviz vermeden çalışacağız. Bu mutlu günümüzde devletimiz ve milletimizin selameti uğruna hayatlarını feda eden şehitlerimizin aziz hatıralarını rahmetle anarken, geride kalan ailelerine şükranlarımızı belirtir, emekli ve gazilerimizi minnetle anar halen görevde olan teşkilat mensuplarımıza görevlerinde sağlık, başarılar ve mutluluklar diler, saygılar sunarım" dedi.
Törene, Osmaneli Kaymakamı Edip Çakıcı, İlçe Jandarma Komutanı Serkan Ardıç, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Cumhuriyet Savcısı Haydar Doğan, Hakim Said Duran, AK Parti İlçe Başkanı Yalçın Karaca ve diğer ilgililer katıldı.
(ZC-KÇ)

10.04.2017 12:31:54 TSI
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