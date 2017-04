YEREL HABERLER / DİYARBAKIR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla:

DİYARBAKIR (İHA) - Dicle ilçesinde vatandaşlarla buluşan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, merkez ve ilçe ayırmadan her yere hizmet götürdüklerini söyledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, ilçelerde vatandaşlar ve esnaflarla buluşmaya devam ediyor. Dicle ilçesine giden Başkan Atilla, Dicle Belediye Başkanı olarak görevlendirilen Kaymakam Alparslan Kılıç'ı ilçe belediye binasındaki makamında ziyaret ederek ilçeyle ilgili bilgi aldı. Daha sonra Başkan Atilla, Kılıç ile birlikte ilçede esnafları ziyaret etti. Eski Hani Yolu Caddesi, Kale Sokak, Ferah Caddesi, Atatürk Bulvarı ve 27 Mayıs Mahallesi'nde esnafları ziyaret eden Atilla, sorunları ve talepleri dinledi. Vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Atilla, iş yerlerinde esnaflarla oturup sohbet etti. Çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Atilla, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.



"Çalışmalarımızı uyum içinde sürdürüyoruz"

Büyükşehir Belediyesinin şehrin her yerine hizmet ulaştırdığını belirten Atilla, "Merkez ve ilçe ayırmadan her yere hizmet götürüyoruz. İlçe belediyelerimizle çalışmalarımızı uyum içinde sürdürüyoruz. Büyükşehir Belediyesi, kentimizin her yerine ulaşarak ilçelerimizin ihtiyaçlarını gideriyor. İlçelerimize en iyi hizmeti götürmek için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. Devletimizin tüm kurumlarıyla beraber ilçelerimize en kaliteli hizmeti sunmak için çalışıyoruz" dedi.

10.04.2017 12:32:41 TSI

