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EŞYODER üyeleri şiir ve türkülerini polisler için seslendirdi



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehirli Şairler, Yazarlar, Ozanlar Derneğine (EŞYODER) üye şair ve ozanlar, Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünün dernek binasında seslendirdikleri şiir ve türkülerle kutladı.

EŞYODER Başkanı Ertuğrul Şakar, "Güvenliğimiz tehlikeye girdiği zaman hatırladığımız polislerimiz her geçen gün gelişen ve değişen şartlar altında ortaya çıkan yeni suç tipleri ile başa çıkabilmek için, sürekli kendilerini geliştirmektedirler. Türk Polis Teşkilatının 172'nci kuruluş yıl dönümünde, şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyoruz. Halkımızın huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışan ve yurdumuzun her köşesinde özellikle Eskişehirimiz de görev yapan tüm polislerin Polis Haftasını şairler ve ozanlarımızla birlikte etkinlik düzenleyerek kutluyoruz" dedi.

Şair ve ozanlar, polis teşkilatının kuruluş günü için yazdıkları şiirleri okuyup, besteledikleri türküleri söyledi.

(İHA-KÇ)



10.04.2017 12:33:44 TSI

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