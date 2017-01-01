10 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Körfez'de 'evet' için yoğun mesai sürüyor

10 Nisan 2017 Pazartesi, 12:27
Körfez'de 'evet' için yoğun mesai sürüyor
Körfez'de 'evet' için yoğun mesai sürüyor

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - 16 Nisan'da yapılacak olan referandum için saha çalışmalarına devam eden Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ile dernekleri ziyaret etti.
Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, 16 Nisan Cumhurbaşkanlığı Halk Oylaması için saha çalışmalarına devam ediyor. Önceki gün de AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ve AK Parti İlçe Başkanı Osman Badem ile birlikte dernek ziyaretlerindeydi. Ziyaretlere ayrıca İlçe Kadın Kolları Başkanı Sevil Özbek ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Kadir Alçık da katıldı. Partililer ilk olarak Ağadere Caddesi'nde vatandaşlara broşür dağıttı.
İlk ziyaret noktası ise Trabzonlular Arpalı Köyü Derneği oldu. Dernek ziyaretinde konuşan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, "Hükümet artık sizin hizmetinizde olacak, her türlü isteğinizi yerine getirecek. Bürokrasi azalacak, karar alma süreci hızlanacak, ekonomi hızlı ve istikrarlı bir şekilde büyüyecek" ifadelerini kullandı.
Daha sonra Körfez Gümüşhane Avşarbeyli ve Üçkol Derneği ile Körfez Taşköprülüler Derneği'ne ziyaret gerçekleştirildi. Ziyaretlerde konuşan AK Parti İlçe Başkanı Osman Badem,
'Tek adamlık' eleştirilerinin yersiz olduğunu vurguladı, seçimin ve sandığın olduğu yerde 'tek adamlık' diye bir şeyin mümkün olmadığını ifade ederek, "Bir yerde seçim varsa, sandık varsa, orada demokrasi vardır, halkın iradesi vardır" dedi.
Halk oylamasında neden evet verilmesinin gerektiğini tek tek anlatan AK Parti Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, "Durmadan ve yorulmadan 16 Nisan'a kadar kapı kapı dolaşarak halk oylamasının maddelerini vatandaşımıza anlatacağız. Bu bizim için çok önemli, ülkemiz için istikbal ve İstiklal mücadelesidir" diye konuştu.
(İÇ)

10.04.2017 12:34:09 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Harran'dan Harput'a ezgiler konseri
YEREL

HARRAN'DAN HARPUT'A EZGİLER KONSERİ
Başkan Karabacak Sinoplular ile bir araya geldi
YEREL

BAŞKAN KARABACAK SİNOPLULAR İLE BİR ARAYA GELDİ
Milli Savunma Bakanı Işık:
YEREL

MİLLİ SAVUNMA BAKANI IŞIK:
Milletvekili Katırcıoğlu Körfezli kadınlarla bir araya geldi
YEREL

MİLLETVEKİLİ KATIRCIOĞLU KÖRFEZLİ KADINLARLA BİR ARAYA GELDİ
Yukarı Hereke'ye kapalı pazar yapılıyor
YEREL

YUKARI HEREKE'YE KAPALI PAZAR YAPILIYOR
Nihat Hatipoğlu Darıca'da sevenleriyle buluştu
YEREL

NİHAT HATİPOĞLU DARICA'DA SEVENLERİYLE BULUŞTU
Kocaeli'de yol çizgileri yenileniyor
YEREL

KOCAELİ'DE YOL ÇİZGİLERİ YENİLENİYOR
Körfez'de 412 öğrenci daha bisikletine kavuştu
YEREL

KÖRFEZ'DE 412 ÖĞRENCİ DAHA BİSİKLETİNE KAVUŞTU
Başkan Köşker TÜGVA'lı gençlerle bir araya geldi
YEREL

BAŞKAN KÖŞKER TÜGVA'LI GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ
Milletvekili Hürriyet kapı kapı 'Hayır' istedi
YEREL

MİLLETVEKİLİ HÜRRİYET KAPI KAPI 'HAYIR' İSTEDİ
Darıca'da 16 Nisan diriliş parkı açıldı
YEREL

DARICA'DA 16 NİSAN DİRİLİŞ PARKI AÇILDI
Kartepe Belediyesi'nden sağlıklı bir yuva
YEREL

KARTEPE BELEDİYESİ'NDEN SAĞLIKLI BİR YUVA
İzmit'te 674 öğrenci daha bisikletlerine kavuştu
YEREL

İZMİT'TE 674 ÖĞRENCİ DAHA BİSİKLETLERİNE KAVUŞTU
Nihat Hatipoğlu Gebze'ye geldi
YEREL

NİHAT HATİPOĞLU GEBZE'YE GELDİ
Kartepe Atla Terapi Merkezi inşaatı hızla yükseliyor
YEREL

KARTEPE ATLA TERAPİ MERKEZİ İNŞAATI HIZLA YÜKSELİYOR
Çevre gönüllüsüne belediyeden teşekkür
YEREL

ÇEVRE GÖNÜLLÜSÜNE BELEDİYEDEN TEŞEKKÜR
Kocaeli'de trafik kazası: 4 yaralı
YEREL

KOCAELİ'DE TRAFİK KAZASI: 4 YARALI
Milli Savunma Bakanı Işık:
YEREL

MİLLİ SAVUNMA BAKANI IŞIK:
BBP Genel Başkanı Destici:
YEREL

BBP GENEL BAŞKANI DESTİCİ:
Futbol: Spor Toto 2. Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO 2. LİG
Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN
Futsal: 2018 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu
YEREL

FUTSAL: 2018 AVRUPA ŞAMPİYONASI ELEME TURU

Başkan Doğan Diyadin'de
YEREL

BAŞKAN DOĞAN DİYADİN'DE
Konteyner yangını korkuttu
YEREL

KONTEYNER YANGINI KORKUTTU
EN ÇOK OKUNANLAR
Playboy modeli Sara tangalı doğa fotoğraflarıyla internet fenomeni oldu!
YAŞAM

TANGALI DOĞA YÜRÜYÜŞÇÜSÜ FENOMEN OLDU!

 1
  • 2 İlber Ortaylı'nın gençlik fotoğrafı sosyal medyada olay oldu
  • 3 Bomba fotoğraf! Lens ve 2 Beşiktaşlı...
  • 4 Nusret'in bu fotoğrafa yaptığı yorum olay oldu