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Körfez'de 'evet' için yoğun mesai sürüyor



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KOCAELİ (İHA) - 16 Nisan'da yapılacak olan referandum için saha çalışmalarına devam eden Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ile dernekleri ziyaret etti.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, 16 Nisan Cumhurbaşkanlığı Halk Oylaması için saha çalışmalarına devam ediyor. Önceki gün de AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ve AK Parti İlçe Başkanı Osman Badem ile birlikte dernek ziyaretlerindeydi. Ziyaretlere ayrıca İlçe Kadın Kolları Başkanı Sevil Özbek ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Kadir Alçık da katıldı. Partililer ilk olarak Ağadere Caddesi'nde vatandaşlara broşür dağıttı.

İlk ziyaret noktası ise Trabzonlular Arpalı Köyü Derneği oldu. Dernek ziyaretinde konuşan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, "Hükümet artık sizin hizmetinizde olacak, her türlü isteğinizi yerine getirecek. Bürokrasi azalacak, karar alma süreci hızlanacak, ekonomi hızlı ve istikrarlı bir şekilde büyüyecek" ifadelerini kullandı.

Daha sonra Körfez Gümüşhane Avşarbeyli ve Üçkol Derneği ile Körfez Taşköprülüler Derneği'ne ziyaret gerçekleştirildi. Ziyaretlerde konuşan AK Parti İlçe Başkanı Osman Badem,

'Tek adamlık' eleştirilerinin yersiz olduğunu vurguladı, seçimin ve sandığın olduğu yerde 'tek adamlık' diye bir şeyin mümkün olmadığını ifade ederek, "Bir yerde seçim varsa, sandık varsa, orada demokrasi vardır, halkın iradesi vardır" dedi.

Halk oylamasında neden evet verilmesinin gerektiğini tek tek anlatan AK Parti Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, "Durmadan ve yorulmadan 16 Nisan'a kadar kapı kapı dolaşarak halk oylamasının maddelerini vatandaşımıza anlatacağız. Bu bizim için çok önemli, ülkemiz için istikbal ve İstiklal mücadelesidir" diye konuştu.

(İÇ)



10.04.2017 12:34:09 TSI

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