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Başkan Atilla'dan DTB'ye ziyaret



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cumali Atilla, Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) Başkanı Engin Yeşil'i makamında ziyaret etti.

DTB Başkanı Engin Yeşil, Meclis Başkanı Ahmet Ay, Başkanvekilleri Şeyhmus Ayhan, Ramazan Özkılıç ve Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Boylu ile Genelsekreter Kamuran Karadağ tarafından karşılanan Başkan Atilla, borsa çalışmaları hakkında bilgi aldı. Atilla, daha sonra, Yeşil ve yönetim Kurulu üyelerine, Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Bilgi alışverişinin ardından, DTB Başkanı Yeşil, Başkan Atilla'ya ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

(İHA-MP-Y)



10.04.2017 12:35:40 TSI

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