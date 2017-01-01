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Konya Havalimanında Mart ayında 96 bin 879 yolcuya hizmet verildi



KONYA (İHA) - DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2017 yılı Mart Ayı Havalimanı İstatistiklerine göre; Konya Havalimanında iç ve dış hat yolcu trafiği bir önceki yılın Mart ayına göre arttı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, Mart ayında Konya Havalimanı yolcu trafiğinde artış olduğu belirtilerek, "İç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9 artışla 91 bin 531, dış hat yolcu trafiği 5 bin 348, toplamda ise yüzde 5 artışla 96 bin 879 oldu. 2017 yılı Mart ayında Konya Havalimanına iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5 artışla 704 oldu. Dış hatlar uçak trafiği ise 42 olmak üzere toplam uçak trafiği yüzde 4 artışla 746'ya ulaştı. Mart ayında Konya Havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda 707 ton olarak gerçekleşti. Üç aylık gerçekleşmelerde, 2017 yılı Mart sonu gerçekleşmelerine göre; Konya Havalimanından 241 bin 461 yolcu hizmet aldı, hizmet verilen toplam uçak trafiği bin 897'ye, yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise 2 bin 76 tona ulaştı" denildi.

(İHA-FM-Y)



10.04.2017 12:36:50 TSI

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