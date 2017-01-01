10 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Konya Havalimanında Mart ayında 96 bin 879 yolcuya hizmet verildi

10 Nisan 2017 Pazartesi, 12:28
Konya Havalimanında Mart ayında 96 bin 879 yolcuya hizmet verildi

KONYA (İHA) - DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2017 yılı Mart Ayı Havalimanı İstatistiklerine göre; Konya Havalimanında iç ve dış hat yolcu trafiği bir önceki yılın Mart ayına göre arttı.
Konuyla ilgili yapılan açıklamada, Mart ayında Konya Havalimanı yolcu trafiğinde artış olduğu belirtilerek, "İç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9 artışla 91 bin 531, dış hat yolcu trafiği 5 bin 348, toplamda ise yüzde 5 artışla 96 bin 879 oldu. 2017 yılı Mart ayında Konya Havalimanına iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5 artışla 704 oldu. Dış hatlar uçak trafiği ise 42 olmak üzere toplam uçak trafiği yüzde 4 artışla 746'ya ulaştı. Mart ayında Konya Havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda 707 ton olarak gerçekleşti. Üç aylık gerçekleşmelerde, 2017 yılı Mart sonu gerçekleşmelerine göre; Konya Havalimanından 241 bin 461 yolcu hizmet aldı, hizmet verilen toplam uçak trafiği bin 897'ye, yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise 2 bin 76 tona ulaştı" denildi.
(İHA-FM-Y)

10.04.2017 12:36:50 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Beyşehir'de sema programı
YEREL

BEYŞEHİR'DE SEMA PROGRAMI
Cihanbeyli'ye Gençlik Merkezi inşaatında sona yaklaşılıyor
YEREL

CİHANBEYLİ'YE GENÇLİK MERKEZİ İNŞAATINDA SONA YAKLAŞILIYOR
Milletvekili Ömer Ünal, referandum çalışmalarına devam ediyor
YEREL

MİLLETVEKİLİ ÖMER ÜNAL, REFERANDUM ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR
Konya'da uyuşturucu operasyonları
YEREL

KONYA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONLARI
Halk oylamasına doğru
YEREL

HALK OYLAMASINA DOĞRU
GÜNCELLEME - Gaspçıları sosyal medyada paylaştıkları fotoğraf ele verdi
YEREL

GÜNCELLEME - GASPÇILARI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTIKLARI FOTOĞRAF ELE VERDİ
Gaspçıları sosyal medyada paylaştıkları fotoğraf ele verdi
YEREL

GASPÇILARI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTIKLARI FOTOĞRAF ELE VERDİ
Konya-Karaman Hemşehri Buluşması İzmir'de yapıldı
YEREL

KONYA-KARAMAN HEMŞEHRİ BULUŞMASI İZMİR'DE YAPILDI
Pekmezin de en doğalı Torku'dan
YEREL

PEKMEZİN DE EN DOĞALI TORKU'DAN
TÜMSİAD yönetimi üyelerle buluştu
YEREL

TÜMSİAD YÖNETİMİ ÜYELERLE BULUŞTU
Nasreddin Hoca'nın torunları ecdadı ile buluşuyor
YEREL

NASREDDİN HOCA'NIN TORUNLARI ECDADI İLE BULUŞUYOR
Velilere çocuklarda özgüven semineri
YEREL

VELİLERE ÇOCUKLARDA ÖZGÜVEN SEMİNERİ
Başkan Okka'dan CHP'li Bozkurt'a tepki
YEREL

BAŞKAN OKKA'DAN CHP'Lİ BOZKURT'A TEPKİ
Başkan Özgüven: &quot;Çevreyi koruyarak geri dönüşüm bilinci aşılıyoruz&quot;
YEREL

BAŞKAN ÖZGÜVEN: "ÇEVREYİ KORUYARAK GERİ DÖNÜŞÜM BİLİNCİ AŞILIYORUZ"
Akşehir Belediyesi 2016 yılı faaliyet raporu onaylandı
YEREL

AKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI FAALİYET RAPORU ONAYLANDI
Seydişehir'de eski cezaevinin yıkımına başlandı
YEREL

SEYDİŞEHİR'DE ESKİ CEZAEVİNİN YIKIMINA BAŞLANDI
Milletvekili Kaleli: &quot;Siyasi istikrar için sistem değişikliği şart&quot;
YEREL

MİLLETVEKİLİ KALELİ: "SİYASİ İSTİKRAR İÇİN SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ ŞART"
NEÜ İtfaiyecilik Bölümü eğitimlerine tatbikatlarla devam ediyor
YEREL

NEÜ İTFAİYECİLİK BÖLÜMÜ EĞİTİMLERİNE TATBİKATLARLA DEVAM EDİYOR
&quot;Kız arkadaşının borcunu ödemek için&quot; hırsızlık yapmış
YEREL

"KIZ ARKADAŞININ BORCUNU ÖDEMEK İÇİN" HIRSIZLIK YAPMIŞ
Başörtüsü takarken iğne yuttu
YEREL

BAŞÖRTÜSÜ TAKARKEN İĞNE YUTTU
EN ÇOK OKUNANLAR
Playboy modeli Sara tangalı doğa fotoğraflarıyla internet fenomeni oldu!
YAŞAM

TANGALI DOĞA YÜRÜYÜŞÇÜSÜ FENOMEN OLDU!

 1
  • 2 İlber Ortaylı'nın gençlik fotoğrafı sosyal medyada olay oldu
  • 3 Bomba fotoğraf! Lens ve 2 Beşiktaşlı...
  • 4 Nusret'in bu fotoğrafa yaptığı yorum olay oldu