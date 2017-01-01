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Başkan Muhittin Böcek, referandum çalışmalarına katıldı



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ANTALYA (İHA) - Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konyaaltı İlçe Kadın Kollarıyla kahvaltıda buluştu.

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Konyaaltı İlçe Kadın Kolları ve hayır kampanyası için gönüllü çalışan kadınlar ile bir araya geldi. Başkan Muhittin Böcek'in Çakırlar Sosyete Pazarı'nda İrfan'ın Yeri'nde düzenlediği kahvaltıya CHP Konyaaltı İlçe Başkanı İlhan Buğdaycı, CHP Konyaaltı İlçe Kadın Kolları Başkanı Gürnur Amca, Konyaaltı Belediyesi CHP Meclis Üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.

Başkan Muhittin Böcek, referandum sürecinde özellikle partili kadınların büyük özverilerle çalıştıklarını belirterek, ülke bütünlüğünün devam için bu çalışmaların son derece önemli olduğunu bildirdi. Ardından CHP Antalya İl Gençlik Kolları'nın Üç Kapılar önünde sürdürdüğü 'hayır' kampanyasına destek veren Başkan Muhittin Böcek, "Kararınız her ne olursa olsun oyunuzu kullanın" diyerek çağrıda bulundu.

Nikah töreni ve açılışların ardından son olarak 11 Nisan Şanlıurfalılar Derneği'nin düzenlediği Şanlıurfa'nın kurtuluş yıl dönümü etkinliklerine katılan Başkan Muhittin Böcek, dernek üyeleri tarafından büyük sevgiyle karşılandı. 11 Nisan Şanlıurfalılar Dernek Başkanı Hıdır Dağtekin, kendilerine bu günde yalnız bırakmayan Başkan Muhittin Böcek'e teşekkür etti.

(SÇ-SÇ-Y)



10.04.2017 12:37:05 TSI

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