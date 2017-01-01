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YEREL HABERLER  / HAKKARİ HABERLERİ
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Şemdinli'ye 2 uzman doktor atandı

10 Nisan 2017 Pazartesi, 12:31
Şemdinli'ye 2 uzman doktor atandı
Şemdinli'ye 2 uzman doktor atandı

(Fotoğraflı)

Ecevit Bay
HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Şemdinli Devlet Hastanesine 2 uzman doktor atandı.
Şemdinli Devlet Hastanesine atanan göz ve üroloji uzmanı doktorlar, hasta kabul etmeye başladı. Uzman doktorların eksiklerinden dolayı büyük zorluklar yaşayarak çevre illerdeki hastanelere gitmek zorunda kalan hastalar, artık ilçede tedavi olabilecekler. Göz hastalıkları uzmanı Dr. Burhan Başkan, bir haftadır göreve başladığını belirterek, "Burası şirin ve güzel bir ilçemiz. Buradaki halk da çok sıcak davranıyor. Vatandaşlarımıza yardımcı olmak için geldik. Şimdiye kadar 300'e yakın hastayı tedavi ettik" dedi.
İmkanlarının kısıtlı olduğunu dile getiren Başkan, "Burada imkanlarımız kısıtlı, ama bu sorunu hep birlikte aşacağız. Burada mutluyuz, insanlarımıza hizmet vermeye devem edacağız" ifadelerini kullandı.
Üroloji uzmanı Dr. Selçuk Kaba da, bir hafta önce göreve başladığını belirterek, "Hastanemiz küçük, imkanlarımız az. Ancak yeni hastaneye geçerek bu sorunları aşacağız. Şimdiye kadar 200 vatandaşımızı tedavi ettik. Buradaki halk çok iyi, biz de elimizden geldiğince halkımıza yardımcı olacağız" diye konuştu.
Şemdinli Devlet Hastanesi Başhekimi Kenan Kırteke ise, hastanede 11 uzman hekim, 2 diş hekimi ve 5 acil servis doktoru olmak üzere 18 doktorun hizmet verdiğini belirterek, "Bütün doktor arkadaşlarımızla ilçenin gereksinimlerini karşılamak için hazırız. 10 gün içerisinde kulak, burun, boğaz doktorumuz da göreve başlayacak. Uzman doktorlarımızın artmasıyla birlikte yeni hastanemize geçiş sürecini hızlandırdık. Yeni hastanemize bu ay geçmeyi düşünüyoruz. Yeni hastanemizde vatandaşlarımızın gereksinimlerini karşılamak için ameliyat hizmetleri ve poliklinikler kuruldu. Bu ay içerisinde hastalarımızı artık yeni hastanede tedavi edeceğiz" şeklinde konuştu.
(MSA-Y)

10.04.2017 12:37:52 TSI
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