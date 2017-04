YEREL HABERLER / ZONGULDAK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Emniyet Teşkilatı Vali Kaban'ı ziyaret etti

Onur Altındağ

ZONGULDAK (İHA) - 10 Nisan Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatı'nın 172. kuruluş yıldönümü Zonguldak'ta da törenle kutlandı.

Zonguldak Valiliği önünde Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan Zonguldak Emniyet Müdürlüğü teşkilatı, 10 Nisan polis haftasını kutladı. Ardından İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ve emniyet müdür yardımcıları; Zonguldak Valisi Ali Kaban'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Vali Kaban, "Değerli müdürüm ve çalışma arkadaşlarının şahsında bütün emniyet camiamızın bu güzel gününü kutluyorum. Bugüne kadar gelindiği gibi nice yıllara şerefle ve gururla devam etmeyi nasip etsin diyorum. Son yaşanan hadiseler de gösterdi ki Türkiye'de bir istikrarsızlık durumunda emniyet teşkilatımız her ne kadar içine bir kısım istenmeyen odaklar sızmış bile olsa; onları bile temizleyerek başarıyla bu testi geçmiş. Ülkenin güvenli, huzurlu bir ortamda yoluna devam etmesi hususunda üzerine düşeni fazlasıyla yapmıştır. Bugün hakikaten nasıl yaşadığımız son hadiselerde benzer bir şekilde askerimiz, yine içindeki sıkıntılı odakları bir taraftan temizleyip hem de 40 gün geçmeden yurt dışında bir operasyona girişecek ve bir başka ülkenin binlerce kayıp verdiği bir netice elde edemediği pozisyonda 2 bin 500 kilometre kareyi yaklaşan bir mekanı, çok az bir şehitle tutup, elde tutma kabiliyetiyle göstermişse, bir başka silahlı kuvvet olan polisimiz de 15 Temmuz'dan sonra yurt içinde başarıyla faaliyetlerini yürütmüş ve yürütme devam etmektedir. Unutmayalım ki polis vaziyeti ve salahiyetleri kanunun ne kadar iyi bir kanun olursa olsun tek başına polisimiz olmadıkça bir şey ifade etmez. Onu hayata geçiren, ona can veren, uygulanabilirliğini sağlayan emniyet teşkilatımızın kendisidir. Bu anlamda ben tekrar emniyet teşkilatımızın, polisimizin bu güzel günün kutluyorum" dedi.

Zonguldak Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı da "Bugün emniyet teşkilatımızın 172. Doğum günü. Teşkilata hizmet etmiş onurlu şerefli büyüklerimizi saygıyla anıyorum. Özellikle bu şehirde barış, huzur kentinde hizmet edebilmek için fırsat veren değerli büyüklerimi anarak bu günümüzü kutluyorum. Dar ve sıkıntılı bir süreçte badireli, meşakkatli bir süreçte emniyet teşkilatına, ülke güvenliğine olan katkısı kıymetli ve önemli. Biz bu önem içerisinde bir virgül, bir nokta olmaya devam etmeye çalışıyoruz. Bu şehirde çok fazla emniyet teşkilatının otoriter, sıkı derin, ağırlıklı bir çalışmasına ihtiyaç olmasa da halkımızın, milletimizin yanında olarak onların devlete olan bağlılığını, güvenini, bayrağa olan saygısını hep beraber yaşamanın kıvancı içerisindeyiz. Bu vesile ile geldiğim günden beri bana çok şeyler öğreten, bize her daim öncülük eden Sayın Valime saygılarımı arz ediyorum. Arkadaşlarımın ve polis teşkilatımın kuruluş yıl dönümünü kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

10.04.2017 12:38:45 TSI

