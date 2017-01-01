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GAÜN' de "Travma ve Koagülasyon" konulu toplantı yapıldı



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Oditoryumu'nda "Doğu Akdeniz Yoğun Bakım Günleri (DAYOBA) Travma ve Koagülasyon" konulu toplantı düzenlendi.

Toplantının açılışında konuşan GAÜN Rektör Danışmanı Prof. Dr. Süleyman Ganidağlı, böyle bir bilimsel şöleni Gaziantep'te gerçekleştirmekten ve ev sahibi olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Prof. Dr. Ganidağlı, bölge hastanelerinde çalışan hekimler olarak, içinde bulunduğumuz savaş coğrafyasında çok fazla travma olgusuyla karşılaştıklarını söyleyerek, Travma ve koagülasyon konusunu işlemek, Doğu Akdeniz Yoğun Bakım Günlerindeki güncel gelişmeleri tartışmak amacıyla toplantının düzenlendiğini ifade etti.

Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Gündüz'ün oturum başkanlığını yaptığı toplantıda; Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mediha Türktan tarafından "Travmada Koagülopatinin Fizyopatolojisi", Prof. Dr. Süleyman Ganidağlı tarafından "Travmada Hemostatik Resüsitasyon" ve Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mahmut Alp Karahan tarafından da "Travmatik Kanamada Kan Ürünleri ve Prokoagülanlar" konulu sunum gerçekleştirildi.

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10.04.2017 12:41:05 TSI

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