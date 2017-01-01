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Hedefleri yakalayan kardiyoloji ekibine tebrik



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GAZİANTEP (İHA) - NCR İnternational Hospital Yönetim Kurulu Başkanı Operatör Dr. Ahmet Neccar, Kardiyoloji Kliniğinin hedeflerini yakalaması nedeniyle personeli tebrik etti.

Hastane Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Ahmet Neccar, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Neccar ve Genel Direktör Uz. Dr. İdris Yıldırım'ın da katıldığı mini kokteyl ile Kardiyoloji ekibinin başarısı kutlandı. Başarı pastasını, Doç. Dr. Fehmi Kaçmaz ve Uz. Dr. Serdar Keçeoğlu ile birlikte kesen Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Ahmet Neccar, Kalp sağlığı alanında hastanenin güçlü bir ekibe kavuştuğunu ifade etti.

Tüm personeli tebrik eden Neccar, "Deneyimli hekim ve yardımcı sağlık personellerinden oluşan Kardiyoloji ekibimiz ile 10 ay önce belirlediğimiz hedefleri gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İhtiyacı olan birçok hastamıza burada stent takıldı. Anjiyodaki tabloya bakılarak bazı hastalarımız Kalp-Damar Cerrahisi bölümümüze yönlendirilerek ameliyatları gerçekleştirildi. Başta hekimlerimiz olmak üzere tüm Kardiyoloji ekibini başarılarından dolayı kutluyorum. Gayretlerinden ötürü hepsine teşekkür ediyorum" dedi.

(SD-Y)



10.04.2017 12:41:34 TSI

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