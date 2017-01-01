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'evet' oyu için kızının düğününü erteledi

- Düğün referandumdan sonra yapılacak



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van'ın Bahçesaray ilçesine ikamet eden Muteber Güler isimli kadın, kızının düğünü referandum öncesine denk gelmesinden dolayı düğünü referandum sonrasına erteledi.

AK Parti Bahçesaray ilçe teşkilatı 16 Nisan halk oylaması kapsamında yapılan 'evet' kampanyasını zorlu yaşam koşulları karşısında devam ediyor. İlçe Başkanı Cumali Sabırlı'nın öncülüğünde yaklaşık 20 kişilik AK Partili, Bahçesaray ilçesine bağlı kırsal mahallelere giderek neden 'evet' verileceği konusunda vatandaşları Türkçe ve Kürtçe bilgilendiriyorlar. Heyet, Çiçekli Mahallesinde ilginç bir olaya şahit oldular. Mahallede ikamet eden Muteber Güler isimli kadın, bir 'evet' oyu kaybolmasın diye kızının düğününü referandum sonrasına ertelediğini öğrenen Cumalı Sabırlı, konuyu Bahçesaray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Serhat Karabektaş ile paylaştılar. Kaymakam Karabektaş ise beyaz eşyasını vereceği sözünü verdi.

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, "Referandum çalışmaları için gittiğimiz Çiçekli Mahallesinde kulağımızı şöyle bir geldi. Kızın annesi Muteber Güler ablamız, kızı istemeye gelenlere önce hangi partiden olduklarını sordu. Onlarda AK Partili olduklarını söylemesi üzerini kızını onlara verdi. Güler, dünürlerinden tek bir isteği vardı oda düğünü 16 Nisan referandumundan sonra yapacağını söyledi. Düğün normalde 2 Nisan'da yapılacaktı, birde Van'da olacaktı bu yüzden düğün telaşesinden dolayı kızının oy kullanamaması düşüncesiyle düğünü seçim sonrasına erteledi. Bizde bunu duyunca mahalleye geldik, aileyi tebrik ettik. Zaten Çiçekli Mahallesi AK Parti'nin kalesidir" dedi.

Gelin Zozan Güler ise, "Beni istemeye geldikleri zaman annem sordu hangi partiyi tutuyorsunuz diye. Onlarda AK Parti tutuyoruz deyince beni onlara verdi. Daha sonra düğünün 2 nisanda yapılmasını istediler annemde "kızım oyunu kullanmadan ben kızımı vermem, çünkü biz ailece Recep Tayyip Erdoğan'ı çek seviyoruz" dedi. Bu yüzden düğünün referandum sonrası yapılmasına karar verildi" dedi.

Anne Muteber Güler, "Kızımı istemeye gelenlere önce hangi partiden olduklarını sordum, onlarda AK Partili olduklarını söyledikleri için kızımı onlara verdim. Ama kızımı da verirken bir şartla verdim. Düğünün 16 Nisan referandum seçiminden sonra olması kaydıyla. Bundan önce düğün olmaz, çünkü bir 'evet' oyu da bir oydur. Onlarda isteğini kabul edip kızımı nişanladık. Benim yedi kızım vardı hepsini istemeye geldikleri zaman önce AK Partili olup olmadıklarını sordum. Onlarda AK Partili olduklarını söyleyince kızlarımın onlara vermiştim. Şimdiki bir kızım için de aynı yolu takip ettim. Allah'ın izni ile bizim köyün hepsi AK Partilidir. Bizde bugüne kadar yanlış olmadı, bundan sonrada yanlış olmayacak. Biz ailece hem AK Partiliyiz, hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyoruz. Bu yüzden oylarımız evet evet evet" dedi.

(EKİP-ŞAK-Y)



10.04.2017 12:42:42 TSI

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