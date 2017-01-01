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Psikolojik ağrılara dikkat



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ERZURUM (İHA) - Psikolog Barış Gürkaş, psikolojik ağrılar konusunda uyardı. Gürkaş, "Psikojen (ruhsal kökenli) ağrı psikolojik faktörlerle bağlantılı bir ağrı rahatsızlığıdır. Bazı zihinsel ya da duygusal sorun tipleri ağrıya neden olabilir, ağrıyı devam ettirebilir ve arttırabilir. Psikojen ağrı rahatsızlığı olan bir kişinin gösterdiği belirtilerle uyuşmayan şikayetleri olabilir" dedi.

Psikolojik Ağrı Tipleri

Psikolojik ağrı tiplerinin, baş ağrıları, kas ağrıları, sırt ağrısı ve karın ağrısı psikojen ağrının en yaygın tiplerinden bazıları olduğunu dile getiren Psikolog Barış Gürkaş, psikolojik ağrının nedenleri konusunda şunları söyledi; "Psikolojik ağrının nedeni geçmişte olabilir; örneğin zihinsel hasar, kötü anılar, bir yakınını kaybetmenin acısı gibi. Nedeni şimdiki zamanda da olabilir: doğrudan insan ruhuyla bağlantılı süreçlerden ya da dış durumlardan kaynaklı olması mümkündür. Gelecekle bağlantılı da olabilir, örneğin, zor durumda olanların beklentileri, varsayıma dayalı korkular, bazı olası olay ve sonuçlar gibi."

Psikojen Ağrıya Teşhis Nasıl Konur?

Psikojen ağrının teşhisi ancak diğer bütün ağrı nedenlerini hariç bıraktıktan sonra koyulabileceğini dile getiren Psikolog Barış Gürkaş, "Psikojen ağrı rahatsızlığı olan biri gösterdiği semptomlarla uyuşmayan ağrılardan şikayet edecektir. Genellikle tıp doktorları ve zihinsel sağlık uzmanlarının birlikte çalışması bu hastalığa en çok yardımcı olan yöntemdir.

Psikojen ağrı tedavisi şunları içerebilir: "Psikoterapi, Antidepresanlar VE Narkotik olmayan ağrıkesiciler. Gevşeme eğitimi, dikkat dağıtma teknikleri, akupunktur, hipnoz, tens (deri içinden elektrikle sinir uyarımı) ve fizyoterapi gibi teknikler de semptomları hafifletmeye yardımcı olabilir. Psikolojik ağrı çok güçlü ve tahrip edici bir ağrıdır. Pek çok insan psikolojik ağrının üstesinden gelemez; en azından tek başına gelemez. Psikolojik ağrı dediğimiz şey aslında doğanın acil durumlarda (fiziksel acıya, hastalığa ve vücudun hasar gördüğü durumlara tepki olması amacıyla) psikolojik yardım için yarattığı bir öz-koruma. Gelgelelim psikolojik koruma sadece korur, yani problemi çözmez ya da herhangi bir yardım sağlamaz; yardım gelene kadar dayanmaya yardım eder."

Psikolojik ağrıdan muzdaripseniz psikolog ve psikiyatr ile bağlantı kurulmasını öneren Psikolog Barış Gürkaş, "Psikolojik ağrıdan mı muzdaripsiniz? Daha detaylı bilgiye mi ulaşmak istiyorsunuz ya da muayeneye mi ihtiyacınız var? Lütfen bir doktora -psikoloğa veya psikiyatra görünün. Onlar muayene edecek, dış belirtileri inceleyecek ve belirtilere göre hastalığınızın adını koymaya yardımcı olacaktır. Size danışmanlık sağlayacak ve gereken yardımı sağlayacaklardır.

Psikolojik acı mı hissediyorsunuz? Sağlığınıza genel olarak dikkat etmelisiniz. İnsanlar hastalığın belirtilerine yeterli ilgiyi göstermiyorlar ve bu hastalıkların kritik derecede tehlikeli olabileceğini fark etmiyorlar. En başta vücudumuzda hiçbir belirtiyle kendini göstermeyen ama en sonunda, ne yazık ki, tedavinin artık çok geç olduğu ortaya çıkan pek çok hastalık var. Her hastalık kendine özgü belli başlı belirtilere sahip. Bu belirtilerin tanımlanması hastalığın teşhisindeki ilk adımdır. İhtiyacınız olan sadece yılda birkaç defa bir doktor tarafından görülmek; bu sayede sadece korkunç bir hastalığı önlemiş olmazsınız aynı zamanda bedeniniz için sağlıklı bir ruhun devamlılığını sağlamış olursunuz." Dedi.

(ERZ-AT-Y)



10.04.2017 12:42:55 TSI

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